به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در نشست آسیب شناسی خصوصی سازی در ورزش که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است خواستار تشکیل جلسه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شد تا به مشکل خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رسیدگی جدی شود.

وی در این جلسه همچنین گفت： بنظرم موضع دولت واحد نیست. دولت، مجلس و حاکمیت تفاهم ندارند. حتی در بدنه دولت هم تفاهم نیست. من مشاور احمدی‌نژاد بودم. او به من گفت مردانه برو و ببین می‌توانی باشگاه را خصوصی سازی کنی یا نه. ما هم مردانه رفتیم ولی سرمان به دست آقای حسینی وزیر اقتصاد خورد چون تفاهم نبود. در وزارت ورزش هم تفاهم نبود. این دولت هم یک حرکت کرده است. هرچند با ما زیاد خوب نیستند ولی ما با آنها خوبیم.

رویانیان ادامه داد: این دولت ماست. دولت واس ماست!! ظریف با جان کری و اشتون می‌نشیند ولی وزیر ورزش با مخالفانش نمی‌تواند دور یک میز بنشیند. استقلال و پرسپولیس یک مسئله ملی است. وزیر باید قدرت چانه زنی داشته باشد و نقدپذیر باشد ولی مخالفان را فوری می‌کوبد.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: مجلس باید ورود کند. برای خصوصی سازی تفاهمی بین سه قوا نیست و در خود دولت هم تفاهم نیست. چشم انداز و برنامه‌ای هم برای فوتبال نداریم. باید یک تصمیم واقعی بگیریم و شفاف به مردم بگوییم. من خواهش می‌کنم جلسه ای با علی لاریجانی داشته باشیم و با او حرف بزنیم. یکبار زمان ممنوعیت کمک دولت به ورزش پیش لاریجانی رفتیم و گفتیم که ما حرفه‌ای نیستیم. لاریجانی گفت از فیفا نامه بیاورید که حرفه‌ای نیستید!

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در ماه‌های گذشته در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داشتند اما در نهایت این موضوع منتفی شد.