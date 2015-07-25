راهیابی نمایندگان البرز به مرحله نهایی لیگ جودو آینده سازان کشور

عباس سلگی در گفتگو با مهر اظهار کرد: این رقابت ها روز جمعه گذشته به میزبانی سالن شهیدان افراسیابی تهران وبا حضور ۱۷ تیم از سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: در پایان دور مقدماتی تیم های شهرداری گرمدره کرج وآموزش وپرورش استان البرز با کسب امتیازات لازم در جمع ۸ تیم نهایی جای گرفتند وبه مرحله دوم مسابقات راه یافتند.

سلگی با ابراز خرسندی ازعملکرد خوب تیم های استان گفت: این دوتیم از نوجوانان مستعد و آینده دار جودو البرز تشکیل شده است و حضور هر دو تیم در مرحله نهایی نشانگر عیار بالای نفرات این استان در این ورزش دارد.

رئیس هیئت جودو استان البرز ادامه داد: مرحله نهایی مسابقات قرار است در چهار هفته و به میزبانی تهران برگزار شود با این حال در تلاشیم شرایط لازم را برای میزبانی از یکی از مراحل مسابقات را در کرج فراهم کنیم.

وی حضور آموزش وپرورش استان البرز در رشته جودو و تیمداری در لیگ کشور را یک اتفاق خوب برای این ورزش استان دانست و گفت: پتانسیل بالایی در مدارس استان وجود دارد واین همکاری مشترک می تواند آینده البرز را در این ورزش به شکل خوبی رقم بزند.

سلگی در پایان افزود: استان البرز در ادوار گذشته این مسابقات همواره در جمع سه تیم برتر جای داشته است و امیدوارم در این فصل نیز دوتیم البرزی حاضر در مسابقات به جایگاه شایسته ای دست پیدا کنند.