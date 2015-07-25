درحمله گروه تروریستی الشباب، ۲ مقام مسئول در سومالی به قتل رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تروریستی الشاب اعلام کرد مهاجمان مسلح این گروه در ۲ حمله مسلحانه امروز خود یک نماینده مجلس، محافظ وی و یک مقام مسئول در دفتر نخست وزیر این کشور را به قتل رسانده است.

«شیخ ابو مصعب» سخنگوی عملیات های نظامی گروه تروریستی الشباب در این باره گفت: این گروه به قتل رساندن ۳ فرد مذکور در «موگادیشو» پایتخت سومالی را بر عهده گرفته است.

پلیس موگادیشو اعلام کرد: مهاجمان مسلح پس از هر دو کشتار توانستند از صحنه حادثه فرار کنند.

لازم به ذکر است، نیروهای اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۱۱ توانستند این گروه را از موگادیشو بیرون کنند، اما حملات تروریستی آن ها به ویژه علیه مقامات دولت سومالی با هدف سرنگونی آن هنوز ادامه دارد.