دولت سومالی برای سر رهبران الشباب جایزه تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت سومالی برای ۱۱ نفر از رهبران اصلی الشباب جایزه تعیین کرد.

برهمین اساس بیشترین میزان جایزه که ۲۵۰ هزار دلار اعلام شده برای «احمد عمر» رهبر این گوره است.

همچنین برای «مهاد کاراته» که رهبری نیورهای موسم به امنیت را برعهده دارد نیز ۱۵۰ هزار دلار جایزه تعیین شده است. دولت سومالی جمعه اعلام کرد افرادی که درباره فرماندهان اصلی توریست های الشباب اطلاعاتی ارائه دهند که به دستگیری آنان منجر شود، جوایزی نقدی می‌گیرند.

بعد از نشست کابینه که به ریاست عمر عبدالرشید، نخست وزیر سومالی برگزار شد فهرستی از اسامی، نام مستعار و اصل و نسب افراد مورد نظر منتشر شد.

احمد عمر، سرکرده این گروه در صدر این فهرست قرار دارد و اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود جایزه‌ای ۲۵۰ هزار دلاری به همراه دارد. وی بعد از کشته شدن احمد عبدی گودان در حملات هوایی سپتامبر ۲۰۱۴ ریاست این گروه را بر عهده گرفت.

جایزه‌ای به ارزش ۱۵۰ هزار دلار نیز برای مهاد کاراته تعیین شده است. وی هدایت شاخه امنیت داخلی ویژه را بر عهده دارد؛ شاخه‌ای که عملیات ترور اشخاص را اجرا می‌کند.

به گفته منابع، برای دستگیری ۹ تن دیگر از جمله شیخ علی محمود راجه، سخنگوی الشباب جوایزی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار تعیین شده است.

الشباب برای براندازی دولت سومالی می‌جنگند اما در عین حال، حملات متعددی در کشورهای همسایه از جمله کنیا به اجرا در آورده‌اند. در نظر گرفتن این جوایز برای سرکرده های این گروه تروریستی تنها یک هفته بعد از حمله الشباب به دانشگاهی در کنیا اعلام شد. در حمله ۱۳ فروردین این گروه تروریستی به دانشگاه گاریسا دست کم ۱۴۸ نفر کشته شدند.

در این تهاجم که مرگبارترین حمله در چند دهه اخیر در کنیاست ۱۴۲ دانشجو، سه نیروی پلیس و سه سرباز کشته شدند.

الشباب اعلام کرد این حمله به تلافی عملیات نظامی کنیا در سومالی صورت گرفته است و کنیا را با حملات بیشتر تهدید کرد.

نیروهای دولتی و نیروهای اتحادیه آفریقا (آمیسام) موفق شده‌اند پیکارجویان را از موگادیشو و دیگر شهرهای اصلی سومالی بیرون برانند.