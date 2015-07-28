به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «حقوق بین الملل ارتباطات» نوشته میثم آرایی درونکلا به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ دوم رسیده است.

اطلاعات و ارتباطات از اولین پدیده هایی است که انسان از بدو زندگی اجتماعی خود از آن بهره جسته و حتی استمرار و توسعه زندگی اجتماعی او نیز نیازمند ارتباطات و اطلاعات است. موارد استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در سیر زندگی انسان گسترده بوده و در هر نوع رابطه اجتماعی میان انسان ها، جایگاه اطلاعات و ارتباطات کاملاً مشهود است. علم حقوق نیز برحسب وظیفه ای که در جامعه دارد، سعی در ایفای نقش اجتماعی خود در مورد این پدیده داشته است.

اصلی‌ترین موضوعاتی که کتاب پیش رو، مورد بررسی قرار می گیرد، موضوعات مربوط به عناصر ارتباط (عنصر منتشره، عنصر دریافت کننده و عنصر ناظر) است. توجه به این نکته نیز مهم است که در هر دو حوزه حقوق بین الملل و حقوق بین الملل ارتباطات قواعدی بر عناصر ارتباط تحمیل می شود که بی ارتباط با هم نیستند.

عمده‌ترین علتی که باعث گردآوری کتاب «حقوق بین‌الملل ارتباطات» شده، وضعیت فعلی ارتباطات در جهان است که نه تنها از قواعد و اصول حقوقی متابعت نمی کند، بلکه کاملاً وابسته به قدرت های سیاسی و تکنیکی کشورها و یا اشخاصی است که از امکانات پیشرفته تر و گسترده تر ارتباطی برخوردارند و هرگاه سازمان ملل متحد و یا ارگان‌های تخصصی آن خواسته اند قواعدی را بر این حوزه وضع و یا قواعد پراکنده آن را در چارچوبی به خصوص گردآوری کنند با مقاومت شدید کشورهای مختلف روبرو شده اند. از این رو، یافتن و بررسی قواعد مربوط به ارتباطات، می تواند وضعیت بسیار مناسبی را برای توسعه این شاخه از حقوق بین الملل فراهم کرده و باعث هماهنگی هرچه بیشتر حقوق داخلی با قواعد حقوقی بین المللی مربوط به این حوزه شود.

کتاب حاضر سعی دارد به این سوال که چرا باید ارتباطات قاعده مند شود و اینکه حقوق و تکالیف عناصر ارتباط در فرایند ارتباطات چگونه است، پاسخ گوید.

این کتاب در ۳ بخش تدوین شده است. بخش نخست معنا و مفهوم ارتباطات، تعریف و تبیین حقوق ارتباطات و تاریخچه حقوق ارتباطات را بیان کرده و زوایای مختلف آن را بررسی می کند. بخش دوم با عنوان ارتباطات بین المللی، شخصیت حقوقی عناصر ارتباط، مباحثی چون عنصر ناظر، عنصر منتشره، عنصر دریافت کننده و اصول حاکم بر حقوق بین الملل ارتباطات را بیان کرده و بخش آخر کتاب در مورد استقلال کشورها، اصل تساوی کشورها و اصل عدم توسل به زور صحبت می کند.

چاپ دوم کتاب مذکور با ۲۱۶ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر و عرضه شده است.