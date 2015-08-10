۱۰۰ میلیون قطعه ماهی در زاینده رود تلف شد

مرتضی جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلفات بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه ماهی طی چند روز گذشته در بستر خشک رودخانه زاینده رود اظهار داشت: جریان منقطع آب در بستر رودخانه و خشک شدن مجدد آن سبب شده تا شاهد تلفات قابل توجهی از ماهیان در زاینده رود باشیم.

جمشیدیان با بیان اینکه قطع و صل شدن جریان آب در بستر رودخانه صدمات بیشتری را به محیط زیست زاینده رود وارد می کند، تایکد کرد: ماهی زرد پر، کپور، آمور و شیر ماهی چهار گونه شناخته شده ماهی در رودخانه زاینده رود هستند.

جمشیدیان با اشاره به تلاش شهروندان اصفهانی و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست و تشکیل گروه های مردمی برای نجات ماهیان زاینده رود تصریح کرد: طی روز های شنبه و یک شنبه با همکاری شهروندان اصفهانی بیش از یک میلیون قطعه ماهی از مانداب های موجود در بستر زاینده رود جمع آوری شده است.

وی در خصوص سرنوشت ماهیان جمع آوری شده از مانداب های کوچک آب باقی مانده در بستر خشک زاینده رود گفت: با همکاری سازمان محیط زیست ماهیان جمع آوری شده در سد نکو آباد آزاد سازی می شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به حرکت خود جوش شهروندان و سازمان های مردم نهاد در خصوص کمک به ماهیان زاینده رود ادامه داد: این حرکت نشان می دهد که آگاهی و بینش مردم در خصوص محیط زیست بسیار بالا است به طوری که خود را در قبال آسیب های وارده به آن مسئول می داند.

جمشدیان در ادامه اظهار داشت: هر چند تعداد ماهیان نجات یافته در مقابل تعداد تلفات رقم ناچیزی است اما تلاش شهروندان برای حفظ حیات و زندگی ماهی ها نشان از درک عمیق مردم و احترام آنها به حق حیات و زندگی دیگر موجودات در طبیعت است.

حشمت الله انتخابی مدیر عامل انجمن طبیعت یاران استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با خشک شدن دوباره بستر زاینده رود از روز جمعه تعدادی از اعضای جمعیت های محیط زیستی با همکاری سازمان محیط زیست تصمیم گرفتند تا تعدادی از ماهی های باقی مانده در بستر رودخانه را نجات دهند به همین منظور اعضای انجمن طبیعت یاران طی روز های گذشته در حد فاصل پل های مارون و سی و سه پل اقدام به جمع آوری ماهی های باقی مانده کردند.

انتخابی با اشاره به قطع آب رودخانه در اصفهان درست یک روز پس از برگزاری جشن شکرگزاری رسیدن آب به تالاب گاوخونی پس از یک دهه در ۱۱ مرداماه سال جاری گفت: وقتی موضوع را از مدیر عامل آب منطقه ای استان پیگر شدیم ایشان عنوان کردند که برداشت های غیر مجاز و پمپاژ آب در مسیر مانع از آن می شود تا آب در بستر رودخانه جریان داشته باشد.

وی ادامه داد: هر چند با پیگری های صورت گرفته از سوی استانداری، سازمان محیط زیست و سازمان های مردم نهاد قرار بود تا حدود ۳ الی ۴ متر مکعب آب به عنوان حق آبه محیط زیستی زاینده رود در رود خانه جریان داشته باشد. اما پمپاژهای غیر مجاز مانع از آن می شود تا آب در رودخانه جریان داشته باشد. تخلف و قانون شکنی که به دلیل گستردگی آن مسئول مربوطه امروز دیگر قدرت پیگیری تخلفات و یا محافظت از آب را ندارد.

انتخابی ادامه داد: برای حل مشکلات مو جود نیازمند قانون و مجریان قدرتمند هستیم تا بتواند جلوی پمپاژهای غیر قانونی را گرفته و حیات را دوباره به زاینده رود برگرداند.

بهمن ماه سال ۹۲ رسول زرگر پور استاندار اصفهان خبر از تصویب طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود دارد و در معرفی طرح گفت: «این طرحی است که قرار است از سرچمشه تا تالاب گاخونی را پوشش دهد و رودخانه زانیده رود را که یک رودخانه دائمی فلات مرکزی است و از سال ۸۵ به این سو به یک رودخانه فصلی تبدیل شده دوباره احیا کند» با وجود گذشت دو سال از تصویب طرح زاینده رود همچنان رودخانه فصلی باقی مانده و چند روزی است که دوباره فصل خشکی آغاز شده است.

خبرنگار : سمیه قنبری