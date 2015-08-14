به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری مدیر عامل مجموعه ورزشی و تفریحی تله‌کابین توچال روز گذشته با حضور خبرنگاران در محل هتل توچال برگزار شد.

در این برنامه محمدرضا پرهیزکار گفت: به مناسبت روز خبرنگار باشگاه خبرنگاران در توچال در کنار باشگاه‌های ورزشی دیگر تاسیس می‌شود. در این باشگاه به خبرنگاران تخفیف بلیت تله‌کابین و سالی دو وعده پذیرایی به همراه سه نفر از همراهان ارائه خواهد شد. کافی است که آنها تنها کارت خبرنگاری و یک معرفی نامه همراه داشته باشند.

وی همچنین درباره اقدامات انجام شده در مجموعه ورزشی و تفریحی توچال گفت: در مجموعه توچال موضوعی که در اولین جلسه شورای مدیران بحث شد بازدید مقام معظم رهبری از مجموعه توچال بود. ایشان فرموده بودند این محل باید هر روز زیباتر و برای مردم پربهره‌تر شود بنابراین باید توسعه خدمات و ارتقای سطح کیفی مجموعه را در اولویت قرار می‌دادیم.

راه اندازی سورتمه توچال

پرهیزکار از راه‌اندازی لژسواری و سورتمه در توچال خبر داد و گفت: راه اندازی آن از سال ۸۴ مطرح بود. در سال گذشته قراردادهایش منعقد و کارهای زیربنایی آن انجام شد. مهرماه امسال نیز به بهره‌برداری می رسد.

وی درباره نوسازی خطوط تله‌کابین نیز گفت: بحث‌هایی در این باره با شرکت‌های خارجی مانند شرکت‌های سوئیسی و اتریشی داشتیم. حتی تیمی برای بررسی اعزام شد. در نهایت پروپوزال نوسازی خطوط تله‌کابین با نوسازی خط فعلی و یا نوسازی در حد بهره برداری مطابق با استانداردهای رایج در دستور کار قرار گرفت که به محض انتخاب هر گزینه کارهای اجرایی‌اش در سال ۹۴ کلید خورد و در سال ۹۵ به مرحله اجرا می رسد. توسعه پیست اسکی را در برنامه داشتیم. پیست اسکی فعلی در حقیقت یک پیست آموزشی است و پیست اصلی از ایستگاه پنجم شروع و به ایستگاه هفتم می‌رسد.

پرهیزکار ادامه داد: یکی از موضوعاتی که تیم مدیریتی در توچال انجام شد نظرسنجی از مردم بود عمده خواسته مردم حذف تردد خودرو در جاده سلامتی است. با همکاری شهردار منطقه یک و آقای تشکری هاشمی بحث بازگشایی جاده اسدآباد را برای تردد خودروهای اضطراری در دستور کار قرار دادیم و حذف خودرو در جاده سلامتی نیز تا دو ماه دیگر انجام می شود و به مردم اولین نوید را می دهیم که نخستین خواسته آنها اجرایی می شود.

وی گفت: ایجاد امکانات تفریحی برای مردم کنار دو مجموعه موجود و زمین های تنیس که بلااستفاده مانده بود در دستور کار قرار گرفت. بحث ایجاد شهربازی در مقیاس کوچک تر با چند دستگاهی که در هیچ یک از شهربازی ها نیست در دستور کار قرار گرفته است. ما نمی خواهیم رقیب شهربازی ارم باشیم بلکه تنها قصدمان این است که یک شهربازی کوچک تری ایجاد کنیم.

مدیر عامل مجموعه ورزشی و تفریحی تله‌کابین توچال افزود: نظارت همگانی بر تله‌کابین با سامانه ۲۴۷۷۵۰۰۰ راه اندازی شده است. هدف این است که نظرات مردم بررسی و اجرایی شود و اگر نظرات آنها قابل اجرا نیست به همان شخص دلیلش را اعلام کنیم. ما چون معتقدیم مردم مالک تله‌کابین توچال هستند همه هدف ما جلب رضایت مردم و فراهم کردن شرایط حضور آنها در این مجموعه فرهنگی و تفریحی است. به همین دلیل حتی برای قشرهای خاص نیز تخفیفات مناسبی در نظر گرفته ایم. بیماران خاص ۷۰ درصد، معلولان ۵۰ درصد از خدمات تخفیف خواهند گرفت. در سیاست های گذاری ما این است که با همکاری شهرداری و کمیته امداد برای افرادی که دارای کارت منزلت هستند نیز تسهیلاتی قائل شویم.

با ورود تکنولوژی جدید و احداث خط دیگر تله‌کابین ۱۲۰۰ نفر خدمات می گیرند

پرهیزکار درباره احداث خط جدید تله‌کابین در کنار خط قبلی گفت: در نظر داریم که یک خط جدیدی راه‌اندازی کنیم اگر به هر دلیلی با آن موافقت نشد همین خط را حفظ کنیم و کابین ها را تعویض کنیم. اکنون تله‌کابین توچال با ظرفیت ۴۰۰ نفر کار می کند اما با ورود تکنولوژی جدید و یا نوسازی بر روی همین خط ظرفیت از ۴۰۰ نفر به هزار و ۲۰۰ نفر و سرعت آن از ۴ متر بر ثانیه به ۶ متر در ثانیه افزایش پیدا می کند. همچنین تعداد سرنشینان هر کابین از ۶ نفر به ۸ نفر خواهد رسید.

وی گفت: مذاکره با همه آژانس‌ها برای برگزاری تورهای یک روزه و نیم روزه انجام خواهد شد.

مدیرعامل مجموعه ورزشی و تفریحی تله‌کابین توچال همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استفاده از دوچرخه کوهستان در این مجموعه گفت: از پارکینگ شمالی موازی جاده سلامت مسیری است که برای دوچرخه کوهستان پیش بینی شده است و می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

پرهیزکار درباره اینکه چقدر ساخت و سازهای داخل مجموعه فرهنگی و تفریحی مطابق با محیط زیست منطقه است گفت: یکی از دستورهای اکید احداث پارکینگ طبقاتی بود چراکه اکنون پارکینگ موجود ظرفیت پارک ۸۵۰ خودرو را دارد در حالی که روزهای تعطیل حتی ۱۰ هزار نفر مراجعه کننده داریم که خودروهای آنها موجب مزاحمت برای همسایگان می شود. بنابراین احداث پارکینگی با ظرفیت ۳۵۰۰ خودرو در دستور کار بود اما ۶ ماه زمان برد که روی ساخت آن بحث شود چون نمی خواستیم توپوگرافی مجموعه را به هم بزند. از سوی دیگر دستور رهبری را داشتیم که فرموده بودند در ارتفاعات بالای هزار و ۸۰۰ متر ساخت و سازی انجام نشود اکنون ما از درب توچال تا هتل توچال در ارتفاع هزار و ۸۰۰ متری هستیم اما این ساخت و ساز هتل منافاتی با فرموده های مقام معظم رهبری ندارد. ساخت و ساز با هدف تجاری و شخصی سازی مدنظر ایشان بوده است اما در نظرسنجی ها از مردم به این نتیجه رسیدیم که در ایستگاه دو رستورانی وجود دارد که زیبنده مردم نیست. گفتیم چند درصد مردم با حفظ ساختار طبیعت و معماری ایرانی اسلامی موافق هستند، جواب گرفتیم به شرطی که خدمات گران نشود.

وی در ادامه و در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره کوه خواری و ترس از هجوم افراد با نفوذ برای ساخت و ساز در این منطقه گفت: کوه خواری جایی اتفاق می افتد که آن اراضی صاحب نداشته باشند اما در این مجموعه کسی حتی اگر سایبانی زد همه به سراغش می آیند و دلیلش را می پرسند.

پرهیزکار مدعی شد که مسئولان بنیاد مستضعفان به دنبال سوددهی مجموعه ورزشی و تفریحی توچال نیستند. او گفت رئیس بنیاد دستور داده که سودی از این مجموعه نمی خواهد فقط باید آمار بدهید که حضور مردم در این ماه بیشتر از ماه گذشته بوده است.

مدیر عامل مجموعه ورزشی و تفریحی تله‌کابین توچال گفت: مجموعه ورزشی و تفریحی توچال آماده برگزاری همه مسابقات ورزشی است و هیچ وقت دنبال منفعت اقتصادی نبوده ایم.

وی گفت: خط تله‌کابین توچال با ۷.۵ کیلومتر طولانی ترین خط تله‌کابین فعال کشور است. هتل این مجموعه نیز مرتفع ترین هتل سه ستاره دنیا است. حتی رستوران آن را نیز می توان مرتفع ترین رستوران دنیا دانست. خط تله‌کابین توچال تنها خط تله‌کابینی است که در داخل ایران مجوز بهره برداری و استاندارد گرفته است. هزینه تعمیر و نگهداری آن بالاتر از خط های دیگر است. این خط اکنون فرسوده شده است و از لحاظ استانداردهای اروپا باید تعویض شود. درست است که موسسه استاندارد ایران به آن مجوز داده اند اما در دنیا می گویند خطوط تله‌کابین باید بعد از ۲۵ سال تعویض شود به همین دلیل است که نوسازی خطوط جدید و تعویض آن را در نظر گرفته بودیم.

پرهیزکار همچنین درباره پسماند زباله های هتل توچال که به محیط زیست آسیب زده است گفت: با همکاری شهرداری برای تفکیک پسماند و انتقال آن پیمانکاری انتخاب شده است و اکنون دیگر مشکلی نداریم.

وی همچنین از تغییر مدیریت هتل توچال خبر داد و گفت: نمای هتل ۱۴ سال دست نخورده بود. همچنین برخی از تاسیسات آن تغییر پیدا کرده است. در این هتل گردشگران خارجی زیادی به خصوص در فصل زمستان اقامت می‌کنند. حتی سالانه میزبان حدود ۱۰ نفر از سفرای مقیم هستیم که به این هتل می آیند.