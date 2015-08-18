پایان هشتمین اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی/ ضرغامی نیامد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه اجلاس رادیو و تلویزیون های اسلامی سه شنبه ۲۷ مرداد با حضور محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما، آیت الله اراکی رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجید مجیدی کارگردان سینما، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی، نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی و جمعی از مدیران رسانه ها و شبکه های عضو اتحادیه برگزار شد.

در ابتدای مراسم اختتامیه با پخش قسمت هایی از فیلم «محمد رسول الله(ص)» از مجید مجیدی به عنوان فیلمساز برجسته جهان اسلام تجلیل شد.

حجت الاسلام علی کریمیان در مراسم اختتامیه این اجلاس که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین بحثی که در این اجلاس داشتیم، شعار «پیامبر رحمت، رسالت رسانه های مقاومت» بود که به یاری خداوند در سال آینده تمرکز جدی روی آن خواهیم داشت تا نسبت به معرفی اسلام واقعی و ارائه چهره رحمانی از پیامبر اسلام(ص) و شناسایی توطئه های دشمنان و مقابله با نقشه استکبار جهانی توفیق پیدا کنیم.

گل سرسبد برنامه های هشتمین اجلاس دیدار با رهبر انقلاب بود

وی با بیان اینکه گل سرسبد برنامه های هشتمین اجلاس، دیدار با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بود که مطالب بسیار مهمی را مطرح کردند، عنوان کرد: سخنان رهبری منشوری اساسی برای فعالیت های رسانه ای ما محسوب می شود به همین دلیل کمیته ای در دبیرخانه اتحادیه تشکیل می شود تا فرمایشات ایشان را برای تدوین راهکارهای رسانه ای مورد استفاده قرار دهد.

دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با بیان اینکه از همه شرکت کنندگان در این اجلاس تشکر می کنیم، گفت: خانواده شهدا ولی نعمت ما هستند و حضور خانواده ۹ نفر از شهدای خبرنگار که سال گذشته در جریان درگیری های منطقه به شهادت رسیدند در این اجلاس موجب برکات بسیار زیادی شده است.

وی ادامه داد: رسالت اصلی رسانه های اسلامی، مبارزه با ظالمان و دفاع از مظلومان است و همه ما آمادگی داریم تا در این راه به شهادت برسیم، این وعده را به خانواده شهدا می دهیم که در این مسیر ثابت قدم بمانیم.

کریمیان با بیان اینکه آثار برگزیده جشنواره اتحاد در این مراسم مورد تقدیر قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: برپایی بازار فیلم های اسلامی هم می تواند به عنوان اتفاقی مهم در عرصه بین المللی محسوب شود زیرا در هیچ جای دنیا نمی توان بازاری را یافت که همه محصولات عرضه شده در آن پاک و حلال باشند و خانواده ها بدون دغدغه بتوانند از همه آنها استفاده کنند.

دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با تاکید بر اینکه نمایشگاه تجهیزات رسانه ای هم تنها یک نمایشگاه نیست بلکه اهداف مهمی پشت آن قرار دارد، گفت: این نمایشگاه حرکتی جدید در ساخت وسایل فنی رسانه ای به منظور مدیریت صحیح در شرایط مختلف به ویژه شرایط بحرانی محسوب می شود.

تجلیل از خانواده های شهدا

در این مراسم از خانواده شهید علی رشن، شهید حسین فاضل حسن و شهید علی قاسم از شبکه العهد عراق، شهید علی انصاری از شبکه الغدیر عراق، شهید حسن عبدالله از شبکه المنار لبنان، شهید خالد الوشلی از شبکه المسیره، شهید فضل مرتجی و شهید سامع العریان از شبکه الاقصی و همچنین از شهیده سرناشیم از شبکه پرس تی وی تجلیل به عمل آمد.

نفرات برتر جشنواره اتحاد معرفی شدند

در بخش پایانی مراسم در بخش رادیوها از مستند رادیویی «من یک دانش آموز هستم» از رادیو دری ایران و در بخش اثر نمایشی رادیویی، برنامه «محال هم ممکن است» از رادیو مرکز قم تجلیل شد.

همچنین در بخش ویژه رادیویی با موضوع تکفیر اثر «الموصل نهایی» از رادیو الفرات عراق، در بخش اثر ترکیبی برنامه «جورنال» از رادیو رای العام، در بخش گفتگو محور رادیویی اثر «خنداق الکلمه» رادیو الکوثر عراق و در بخش اثر خبری رادیو «خبر الجوله الاخباریه المسائیه» از رادیو النور لبنان تجلیل به عمل آمد.

در بخش تلویزیون با موضوع اثر مستند، اثر «عروسک کاموایی» به کارگردانی عزت الله پرواز، مستند «پل ساخته» امیر حسین نوروزی، در بخش فیلم مستند اثر «سفارت فلسطین» به کارگردانی انعام حفادی از کشور لبنان و در بخش برنامه ترکیبی، برنامه «نورتو» از شبکه المنار حائز رتبه برتر شدند.

در بخش برنامه های گفتگو محور برنامه «صباح فلسطین» از شبکه فلسطین الیوم، در بخش ویژه جشنواره با موضوع تکفیر، مستند «مزدوران وارداتی» به کارگردانی احسان رجبی، بخش برترین فیلم مستند، مستند «داعش عنوانی جدید برای داستانی قدیمی» ساخته حنیف راد از پرس تی وی، در بخش برتر نمایشی اثر «شهید محمد باقر صدر» از شبکه آفاق عراق جایزه ویژه جشنواره را دریافت کردند.

در بخش برترین اثر نمایشی تلویزیونی سریال «درب الیاسمین» از شبکه المنار لبنان، در بخش جایزه ویژه نمایشی فیلم «سر المدفون» ساخته علی غفاری، در بخش گزارش میدانی دو گزارش میدانی سید مرتضی الموسی از شبکه الغدیر عراق و گزارش سمیر از شبکه المسیره یمن، در بخش پویانمایی، انیمیشن «داستان سامرا» اثر حسین سلطانی از ایران، در بخش کودک و نوجوان اثر «اتل متل» به کارگردان مصطفی محمودی و در بخش ویژه سایت های مربوط به سایت های رادیویی و تلویزیونی، سایت شبکه تلویزوینی المنار لبنان به عنوان اثرات برتر معرفی شدند.

در این مراسم از بلال زعرور از مرکز بیروت دولی لبنان و داریوش دالوند از شرکت آریا صنعت از ایران به عنوان دو غرفه برتر در بخش بازار فیلم اسلامی تجلیل شد.

در بخشی دیگر از شبکه المسیره به دلیل اطلاع رسانی منصفانه و صادقانه تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این مراسم از سوی شبکه تمدن افغانستان از حجت الاسلام کریمیان دبیرکل اتحادیه رادیو تلویزیون اسلامی تجلیل به عمل آمده و به وی لقب مرد رسانه ای نخبه جهان اسلام داده شد.

در این مراسم قرار بود از عزت الله ضرغامی نیز تجلیل شود اما وی در مراسم حضور نیافت.