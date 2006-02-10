موضوع هسته اي ايران و اهانت رسانه هاي غرب به ساحت پيامبر اسلام(ص) بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كوفي عنان اعلام كرد كه برنامه هسته اي ايران، اوضاع عراق، مسئله كاريكاتورهاي(موهن) از پيامبر اسلام(ص) و نقش سازمان ملل در دارفور سودان از مسائل مهمي خواهند بود كه روز دوشنبه با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درباره آنها گفتگو خواهد كرد.



بوش و عنان در كاخ سفيد با هم ديدار خواهند كرد.



عنان گفت : مسائل زيادي در دستوركار خود داريم، قطعنامه پرونده هسته اي ايران، تحولات عراق و خاورميانه را بررسي خواهيم كرد، و اگر به مسئله كاريكاتورها درباره پيامبر اسلام(ص) اشاره كرديم، غافلگير نخواهم شد.



عنان نيز به ديگر سران جهان پيوست تا موج خشم و نفرت جهان اسلام از اهانت رسانه هاي غربي به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) را آرام كند.



دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد كه مسئله جايگزيني نيروهاي اتحاديه آفريقا در دارفور با نيروهاي سازمان ملل و اصلاحات در سازمان ملل و اوضاع ساحل عاج از ديگر محورهاي مذاكرات با بوش خواهد بود.



دبيركل سازمان ملل متحد كه روابطش با واشنگتن از زمان جنگ عليه عراق كه به شدت از آن انتقاد كرد و نيز رسوايي فساد مربوط به برنامه نفت در برابر غذا متنشج شده بود، به اين نكته اشاره كرد كه اين روابط شاهد بهبودي بوده است.



عنان گفت : اغلب ازطريق تلفن گفتگو مي كنيم( با مقامات كاخ سفيد) و گفتگوهاي زيادي ميان من و دولت بوش انجام مي شود، ما با هم كار مي كنيم چه با رئيس جمهور يا كاندوليزا رايس وزيرامور خارجه (آمريكا).