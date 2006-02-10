نغمه هاي عاشورايي در كوي دانشگاه تهران





حاج امجد در كوي دانشگاه

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، حجت الاسلام امجد سخنران شب عاشورا در كوي دانشگاه در جمعي كه آنان را فرهيختگان مي خواند ، اظهار داشت : شما بايد روشنگر جامعه باشيد.

"امجد" هدف قيام حسين بن علي (ع) كه روشنگري در جامعه و به پا داشتن و فعال كردن نهاد "امر به معروف و نهي از منكر" بود را به حاضران در اين مراسم نسبت مي دهد، هدف قيام الگوي شهيدان آزاده جهان كه در جريان حركت تاريخي خود راه سلامت، تكامل و تعالي جامعه را به همه آدميان نشان داد و به منظور هوشياري و بيداري مردم نسبت به قدرت حاكم قيام كرد.

همينان يعني دانشجويان، كساني كه در سال هاي قبل از 50 با جوانه زدن بذرهاي آرمان هاي اجتماعي، ملي و اسلامي توانستند در پرتو رهبري روحاني كبير خميني (ره) درخت حركت ملي و انقلابي در ايران را به بار بنشانند تحت عنوان روشنگر جامعه خوانده شدند.

يكي از اعضاي تشكل هاي دانشجويي دانشگاه تهران را مي بينم. وي در پاسخ به اين سوال كه وظيفه نهاد دانشگاه در زنده نگه داشتن تفكر حسيني چيست، گفت: نهادهاي متشكل از دانشجويان و نشريات دانشجويي كه مستقل از قدرت سياسي هستند مي توانند جايگاه ضمانت سلامت و نيكي جامعه را داشته باشند و به وظيفه بشري، ديني، ملي و اجتماعي "امر به معروف و نهي از منكر" كه امروز در نقد قدرت ها تجلي پيدا كرده است، عمل كنند.

يكي از اساتيد نيز در گفتگوي خود با "مهر" گفت: تقارن دهه اي كه منتسب به امام "امر به معروف و نهي از منكر" است با دهه فجر انقلاب اسلامي، موضوعات هسته اي ايران و هتك حرمت هاي انجام شده نسبت به پيامبر اسلام وظيفه دانشگاهيان را بيش از پيش روشن مي سازد.

گويي كم كم به پايان مراسم نزديك مي شويم و سخنران مطلبي را مي گويد كه ناگاه از فضاي گفتگو جدا مي شوم و جان خود را به عزاداري ناب مي سپارم.

ساعت هشت و نيم شب است. خيلي از هيات ها هنوز بيرون نيامده اند. ولي دانشجويان كوي دانشگاه تهران مي خواهند مانند حسين و يارانش شب تا صبح را در نماز و عبادت به سر برند و صداي زمزمه شان نوازشگري بر گوش مخاطبانشان باشد.

اينان علم ندارند ولي آنچنان كه بويش مي آيد زير علم حسين هستند. از مداحي خبري نيست ولي مرواريدهاي اشك چنان در مسير فرود به زمين درخشنده است كه بيننده را با خود به عرش مي برد. شايد چون بهتر از همنوعان خود به تفكر حسين پي برده اند بدون مداحي هم منقلب مي شوند. سخنران گفت: من اهل مداحي نيستم. دوست داشتم كه متن بخوانم تا شما فرهيختگان با متن به اوج برسيد.