به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس تقی پور دبیر دومین دوسالانه عکس «تامین اجتماعی در یک نگاه» با اشاره به برگزاری این جشنواره و اهدافی که سازمان تامین اجتماعی درصدد برآوردن آن است، گفت: تاثیر مقوله تامین ‌اجتماعی در زندگی روزمره بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان، استفاده از ظرفیت گسترده هنر عکاسی برای ثبت و انتقال نقش بیمه و بهره مندی از توانمندی های عکاسان حرفه‌ای برای فرهنگ سازی در مقوله تامین ‌اجتماعی از مهمترین اهداف تداوم برگزاری این جشنواره است.

وی بیان کرد: یک تصویر ساده را می توان به سرعت در اختیار طیف وسیعی از افراد جامعه حتی جامعه جهانی قرار داد و به نوعی همه مردم آن عکس را همزمان و در یک لحظه مشاهده کنند بدون آنکه به وجود سواد مشخصی در این امر نیاز باشد. به اعتقاد من عکاسی اجتماعی یکی از فعالیت‌های ارتباطی است که می‌تواند بدون هیچ توضیح اضافه‌ای در معرض دید و قضاوت مخاطبان قرار گیرد.

تقی پور در ادامه درباره ویژگی های دومین دوسالانه عکس تامین ‌اجتماعی توضیح داد: دومین دوسالانه جشنواره عکس، با توجه به دامنه گسترده خدمات تامین‌ اجتماعی دارای ویژگی ثبت رویدادهای «قبل از تولد تا پس از مرگ» در قاب دوربین است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی موضوع و محورهای این دوره از جشنواره را شامل ایمنی در کار، کارآفرینان و تولید، کارگران ساده و ماهر در محیط کار، حوادث ناشی از کار، بازنشستگان، ورزش و سلامتی، ساعات ملاقات در بیمارستان، نگاه آزاد و خلاقانه به مقوله تأمین‌اجتماعی معرفی کرد.

تقی پور در پایان تاکید کرد: همانگونه که از آثار جشنواره اول در تولیدات ارتباطی و هنری سازمان بهره گرفته ایم، بطور حتم از آثار برتر جشنواره دوم نیز در برقراری ارتباط موثر با مخاطبان سازمان نهایت استفاده را می بریم.

دومین دوسالانه عکس تامین اجتماعی تا نیمه شهریور ماه سال جاری پذیرای آثار برای حضور در این جشنواره است.