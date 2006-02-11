محدوديت در بازيهاي سالم كودكان را دچار مشكلات جسمي و روحي مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كودكاني كه به اندازه كافي و مناسب بازي مي كنند وضعيت جسمي بهتري داشته و بهتر مي خوابند و حتي از نظر روحي نيز كمتر دچار مشكل و اختلال مي شوند.

به عقيده كارشناسان ، ورزش براي كودكان و حتي نوجوانان مي تواند شامل بازيهايي نظير فوتبال ، شنا ، دوچرخه سواري و دويدن باشد. زيرا ، در اين ورزشها 3 ركن اصلي كه شامل قدرت تحمل بدن در دويدن و انعطاف پذيري و كشش در انواع بازيها است ، تقويت مي شود.

به همين دليل است كه شايد بزرگسالان با يك دقيقه دويدن ضربان قلبي به مراتب سريعتر داشته باشند و تنفس شان دچار مشكل شود اما كودكان به دليل عادت به دويدن و بازي ، دچار چنين مشكلاتي نمي شوند.

براي رسيدن به اين منظور نبايد فعاليتها و بازيهاي سالم كودكان را محدود كرد. زيرا با اين كار انرژي بچه ها تخليه نمي شود و دچار انواع مشكلات جسمي و روحي خواهند شد.

با توجه به آمار ، كودكان به طور متوسط روزانه 3 ساعت تلويزيون تماشا مي كنند اما مقدار ورزش توصيه شده براي آنان در قبال اين 3 ساعت ، 5 ساعت است كه بايد حداقل 5/1 ساعت آن شامل حركات سريع در راه رفتن و پياده روي باشد تا تمام عضلات و ماهيچه ها را درگير كند.

