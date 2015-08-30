دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهل و دومین دوره آزمون دستیاری پزشکی ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۴ با شرکت ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر برگزار شد در ۲۰ حوزه امتحانی و در ۱۹ استان برگزار شد.

وی افزود: نتایج اولیه این آزمون ۳۱ اردیبهشت اعلام شد و حدود ۷ هزار داوطلب توانستند حدنصاب نمره ۱۵۰ تا ۶۰۰ را بدست بیاورند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد: پذیرفته‌شدگان در این دوره از آزمون در ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و ۲۷ رشته تخصصی در۳۹۷ رشته- محل مشغول به تحصیل خواهند شد. ظرفیت پذیرش این دوره ۳۲۱۹ نفر خواهد بود.