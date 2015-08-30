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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

امیرعلی ملک مطیعی مطرح کرد:

گله از انتشار شایعه فوت ناصر ملک مطیعی/ رعایت حال بیمار را بکنید

گله از انتشار شایعه فوت ناصر ملک مطیعی/ رعایت حال بیمار را بکنید

پسر ناصر ملک مطیعی شایعاتی که پیرامون درگذشت پدرش در فضای مجازی منتشر می‌شود غیراخلاقی دانست و اعلام کرد تعداد زیادی از هنرمندان و ورزشکاران از پدرش عیادت کرده‌اند.

امیرعلی ملک مطیعی پسر ناصر ملک مطیعی درباره آخرین وضعیت جسمی پدرش به خبرنگار مهر گفت: با انتشار شایعه فوت پدر افراد بسیاری از داخل و خارج از کشور تماس گرفتند تا صحت این خبر را جویا شوند. متاسفانه بعد از شایعاتی که پیش از این برای برخی از هنرمندان پیشکسوت چون محمدعلی کشاورز درست می‌شد این بار گریبان پدر مرا گرفته و دوستان ایشان را نگران و حال پدر را نامساعد کرده است. متاسفانه کسانی که چنین اخباری را ساخته و منتشر می کنند نمی دانند چه آسیبی به سلامت روح و روان هنرمندان وارد می کنند.

وی افزود: در این مدت هنرمندان و دوستان زیادی به دیدار پدر آمدند امروز هم نماینده‌ای از سازمان سینمایی، بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال، عباس جدیدی عضو شورای شهر، محمدرضا طالقانی ورزشکار پیشکسوت، علی اکبر ثقفی، مسعود کیمیایی، بابک صحرایی و بهرنگ علوی از جمله دوستانی بودند که از ناصر ملک مطیعی عیادت کردند. پرویز پرستویی و ابوالفضل پورعرب هم تلفنی پیگیر حال پدرم بودند.

کد مطلب 2899564

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    نظرات

    • محمد دشتبان ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
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      بنام خداوند که خالق هستیست .جناب ناصر ملک مطیعی عزیز ترازجانم به خدا قسم از ای شایعه متاثرشدم وبا تکذیب ان بسیار خرسند امیدوارم صدوبیست ساله شید در پایان برایتان ارزوی سلامتی و بهروزی رادارم. به امید دیدار .م .د
    • محمد دشتبان ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
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      با سلام و عرض ادب واحترام ب جناب استاد ارجمند و گرامی امیدوارم همواره در پناه حق پر توان باشید .اقای ناصر ملک مطیعی بخدا دوست داریم.جمع خانواده از مشهد مقدس..
    • وج ازتهران ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۷
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      ناصرخان اسطوره سینمای ایران
    • الهه ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
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      با سلام به ابر مرد سینمای ایران امیدوارم همیشه سالم و سرحال باشید امیدوارم که کسانی که این چنین خبر های بی خودی را منتشر می کنند و فکر میکنن که شوخی ومزاح است کسانی هم با انان چنین رفتاری را بکنن تا خودشان هم به تلخی این شایعات پی ببرن و بدانن که کسانی که شما رو دوست دارن چه حال و حوایی پیدا می کنن شما همیشه واس همه عزیز هستید امیدوارم که همیشه بهتر از دیروز باشید چون شما همچون فیلم هایتان مرد هستید قربان شما دوستتون دارم ....
    • ا ن ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
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      سلام جناب اقای ملک مطیعی انشاالله که حالتان خوب باشد
    • علی تقوایی ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
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      همیشه سلامت باشی ابر مرد سینمای ایران
    • محمد نوقابی ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
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      سلام وعرض ادب ب ابر مرد سینمای ایران امیدوارم همواره حالتان خوب ودرپناه حق پر توان باشید .انشاا....
    • جواد یزدیات ۰۲:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
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      باسلام خدمت استاد ارجمند جناب اقای ناصرملک مطیعی بنده از دویت داران شما هستم به دو دلیل یکی اینکه هنرمند خوب ومورد تقدیری هستید دوم اینکه حضرتعالی از هرلحاظ قد وهیکل وچهره شباهت پدرم هستید و ازچهره جوانی تا اکنون عکسهای شما وپدرم رو میشه کنارهم گذاشت مثل دوبرادر ودرین چندسال که پدرم رو ازدست دادم که هرچه خاک پدرم هست عمرشما باشه من فیلم های شمارو باحوصله نگاه میکنم وحس میکنم پدرم رو میبینم که در قید حیات هست و اینرو از صمیم قلب بگم وقتی خبر کذب رو شنیدم همون حس از دست دادن دوباره پدرم رو داشت .
    • عباس برهانی مقدم ۰۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
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      دوست داریم وانشاالاه همیشه زنده وسالم باشی اوستادعزیز
    • هادی وسلمان ازمشهد ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
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      ارزوی سلامتی و تندرستی برای اولین هنرمند و سوپر استار سینمای ایران . ِ آقا مهدی دوستت داریم.

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