گله از انتشار شایعه فوت ناصر ملک مطیعی/ رعایت حال بیمار را بکنید

امیرعلی ملک مطیعی پسر ناصر ملک مطیعی درباره آخرین وضعیت جسمی پدرش به خبرنگار مهر گفت: با انتشار شایعه فوت پدر افراد بسیاری از داخل و خارج از کشور تماس گرفتند تا صحت این خبر را جویا شوند. متاسفانه بعد از شایعاتی که پیش از این برای برخی از هنرمندان پیشکسوت چون محمدعلی کشاورز درست می‌شد این بار گریبان پدر مرا گرفته و دوستان ایشان را نگران و حال پدر را نامساعد کرده است. متاسفانه کسانی که چنین اخباری را ساخته و منتشر می کنند نمی دانند چه آسیبی به سلامت روح و روان هنرمندان وارد می کنند.

وی افزود: در این مدت هنرمندان و دوستان زیادی به دیدار پدر آمدند امروز هم نماینده‌ای از سازمان سینمایی، بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال، عباس جدیدی عضو شورای شهر، محمدرضا طالقانی ورزشکار پیشکسوت، علی اکبر ثقفی، مسعود کیمیایی، بابک صحرایی و بهرنگ علوی از جمله دوستانی بودند که از ناصر ملک مطیعی عیادت کردند. پرویز پرستویی و ابوالفضل پورعرب هم تلفنی پیگیر حال پدرم بودند.