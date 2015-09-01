علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطات باندپهن ثابت ( FCP ) که قرار است جایگزین خدمات دهندگان PAP در کشور شوند، اظهار داشت: تاکنون وضعیت ۶ شرکت برای دریافت پروانه فعالیت مشخص شده است و به زودی نیز وضعیت ۱۲ متقاضی دیگر نهایی می شود.

وی با اشاره به اینکه ورود ۱۸ اپراتور به بازار اینترنت FCP در حال بررسی نهایی است، ادامه داد: ۶ شرکت متقاضی تمامی شرایط دریافت پروانه فعالیت را داشته اند و ۱۲ شرکت باقی مانده به دلیل اشتراک در سهام و سرمایه گذاری، واجد شرایط دریافت این پروانه نبوده اند که در حال رفع این تداخل طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قرار بود پروانه فعالیت خدمات دهندگان FCP در هفته دولت اعطا شود افزود: به دلیل آماده نشدن تمامی متقاضیان دریافت این پروانه، اعطای مجوز به زمان دیگری موکول شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش بینی می شود با آماده شدن شرایط دریافت کنندگان پروانه FCP تا آبان ماه امسال پروانه فعالیت اپراتورهای جدید اینترنت پرسرعت صادر شود و این اپراتورها کار خود را آغاز کنند.

وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، محدودیتی در واگذاری پروانه FCP به متقاضیان خدمات دهی در حوزه اینترنت وجود ندارد اما برای ارائه خدمات نسل چهارم ارتباطات پرسرعت ثابت (LTE ثابت) امکان ارائه باندفرکانسی به تمامی متقاضیان وجود نخواهد داشت و این شرکتها باید با یکدیگر تشکیل کنسرسیوم داده و در قالب دو کنسرسیوم، باند فرکانسی دریافت کنند.

به گزارش مهر، پروانه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور پس از گذشت ۱۰ سال به پایان رسیده و براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قوانین جدیدی را تحت عنوان پروانه های فعالیت در حوزه اینترنت موسوم به خدمات ارتباطات باندپهن ثابت – FCP – مصوب کرده است.

دریافت کنندگان پروانه FCP می توانند بدون محدودیت تکنولوژی و با رعایت انحصار شبکه زیرساخت و شبکه های ماهواره ای، هرگونه سرویس مرتبط با اینترنت را در کشور ارائه کنند؛ حتی پس از اتمام دوره انحصار اپراتور فیبرخانگی که مربوط به نیمه اول سال ۹۵ می شود شرکتهای دارنده پروانه FCP مجاز خواهند بود شبکه فیبرنوری نیز ایجاد کنند و سرویس های مرتبط با این حوزه را ارائه دهند.

در این پروانه علاوه بر اینکه این شرکتها می توانند شبکه ایجاد کنند و یا از شبکه های موجود مخابرات و زیرساخت نیز استفاده کنند، برای توسعه فعالیت در شهرهای کوچک نیز الزام خواهند داشت؛ به این معنی که طبق مجوز صادر شده باید سالانه حداقل ۲۰ هزار پورت اینترنت در خارج از مراکز استانهای کشور ایجاد کنند که این تصمیم در راستای توسعه متوازن ارتباطات در کشور اتخاذ شده است.

در پروانه خدمات ارتباطات باند پهن ثابت، مجوزهایی که صادر می شود تمامی امکانات را در حد پروانه شرکت مخابرات ایران به متقاضیان واگذار می کند و حق امتیاز دریافت پروانه های جدید خدمات اینترنت در کشور – FCP – مبلغ ۲۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است؛ در همین حال این شرکتها ملزم به رعایت سایر تعهدات مالی از جمله تسهیم درآمد ۳ درصد به صورت سالانه به دولت هستند. این شرکتها در صورت عدم رعایت الزامات پروانه نیز مشمول جریمه و اخطار و تذکر خواهند شد.

پروانه فعلی شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور - PAP ها - تا ۱۵ شهریورماه ۹۴ با هدف قطع نشدن فعالیت این شرکتها، تمدید شده است.