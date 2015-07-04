مجوز فعالیت شرکتهای اینترنتی برای چندمین بار تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت بیش از ۱۰ سال است که با مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال فعالیت هستند و قرار بود در آذرماه سال ۹۳ با هدف ساماندهی به این بازار، پروانه جدیدی برای ارائه خدمات اینترنت در کشور صادر شود و فعالیت این شرکت ها به پایان برسد.

هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیرو تصمیم گیری های قبلی مبنی بر تمدید اعتبار پروانه این شرکت ها، بار دیگر مجوز فعالیت آنها را تمدید کرده است.

پیش از این مجوز فعالیت شرکتهای PAP تا ۳۱ فروردین ماه و پس از آن تا ۲۴ خردادماه ۹۴ تمدید شده بود و هم اکنون مجوز این شرکتها و نیز مجوز شرکت های دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت برای تعیین تکلیف نهایی تا ۱۵ شهریورماه امسال تمدید شد.

این تصمیم در راستای اعطای فرصت بیشتر برای ساماندهی فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده و قرار است پس از ارائه مجوز جدید برای خدمات ارتباطات ثابت در کشور، ادامه کار این شرکت ها مطابق با مجوزهای جدید شود.

طبق اعلام رگولاتوری، تاکنون ۲۶ متقاضی برای دریافت پروانه جدید خدمات ارتباطی – FCP - در کشور مراجعه کرده اند و رگولاتوری امیدوار است که تا دو ماه آینده، پس از بررسی های لازم این پروانه های جدید را صادر کند.

هم اکنون مهلت قانونی برای تقاضای پروانه جدید اینترنت در کشور - FCP – به پایان رسیده است.