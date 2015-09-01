تخصص فنی وزارت انرژی آمریکا تضمینی بر صحت توافق هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میلیتری تایم، «ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا که حضور چشمگیری در جریان مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ داشت، طی سخنرانی که در دانشگاه حقوق ایالت «کلرادو» ایراد شد درباره مهارت های فنی نهاد تحت اداره خود داد سخن داده و مدعی شد که با تکیه بر این توان می توان پایبندی ایران نسبت به تعهدات هسته ای خود را به مرحله آزمون گذاشت.

وی ادامه داد: توافق هسته ای که در وین حاصل شد به شدت بر دانش وزارت انرژی آمریکا تکیه دارد. تخصص هسته ای ما از دامنه و مقیاس بی بدیلی برخوردار است و این امر می تواند تضمینی بر صحت ابعاد توافق هسته ای ایران باشد.

مونیز ضمن دفاع از توافق هسته ای ایران مدعی شد که ایالات متحده با برخورداری از توانایی دانش محور قادر به تشخیص تقلب است. وی در اینباره گفت: وزارت انرژی شبیه سازی های کامپیوتری و فناوری های آزمایشگاهی خود را به منظور تضمین ظریب اطمینان و ایمنی زرادخانه هسته ای آمریکا بدون نیاز به انجام آزمایش های انفجاری ارتقاء داده است و همین توانمندی ها بود که به شکل گرفتن توافق هسته ای ایران کمک کرد و در آینده نیز به رصد آن کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به این مطلب که دولت واشنگتن پیشتر نیز به روسیه برای تبدیل ۵۰۰ تن از اورانیوم غنی شده خود به سوخت هسته ای مورد نیاز برای راکتورهای اتمی آمریکا کمک کرده است، گفت: علم زیربنای لازم برای دستیابی آمریکا به هرآنچه که برای مبارزه با گسترش تسلیحات اتمی و تروریست هسته ای لازم است، فراهم می آورد.

ناگفته نماند که تیم مذاکره کننده آمریکایی به فاصله کمی پس از حصول توافق هسته ای ایران تلاش گسترده ای را برای قانع کردن کنگره به موافقت با آن آغاز کرد و اصرار مونیز در به رخ کشیدن توان وزارت انرژی به مانیتورینگ فعالیت های اتمی ایران در واقع با هدف راضی کردن مخالفین داخلی و ممانعت از ادامه کارشکنی های آنها انجام می گیرد. «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از حق وتو و توان رویارویی با مخالفان به رای موافق ۳۴ سناتور دموکرات نیاز دارد که تاکنون رضایت ۳۱ نفر از آنها را جلب کرده است.