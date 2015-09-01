سید علی حسینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه میزان تولید زعفران در سال جاری ممکن است به علت گرمای شدیدکاهش پیدا کند، تنها یک فرضیه است، اظهار داشت: به اعتقاد ما، بارندگی‌هایی که در پایان سال ۹۳ و اوایل امسال در دو استان خراسان جنوبی و رضوی اتفاق افتاد، تاثیر به‌سزایی در گلدهی محصول زعفران و افزایش تولید آن دارد.

وی اضافه کرد: البته تنش‌هایی گرمایی ممکن است بر تولید تاثیرگذار باشند اما این مساله مشکل ساز و نگران کننده نیست.

حسینی اظهارامیدواری کرد که مشکل خاصی پیش نیاید و امسال تولید حدود ۳۰۰ تن زعفران که انتظار آن را داریم، تحقق پیدا کند، ضمن اینکه سال گذشته میزان تولید طلای سرخ در دو استان خراسان رضوی و جنوبی ۲۱۰ تن بوده است.

عضو شورای ملی زعفران کشور با اشاره به اینکه سطح زیر کشت زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی بیش از ۸۰ هزار هکتار است، گفت: متوسط برداشت زعفران در سال‌های اخیر در کشور بین ۳.۵ تا ۴ کیلوگرم در هر هکتار بوده است.

حسینی درباره سطح زیر کشت محصول زعفران در دیگر استان‌های کشور با بیان اینکه کشت زعفران در سایر استان‌ها پراکنده است، اظهار داشت: در حدود ۱۶ تا ۱۷ استان کشور تولید زعفران انجام می‌شود اما میزان دقیق کشت در این استان‌ها مشخص نیست، ضمن اینکه سطح زیر کشت در سایر استان‌های کشور از یک هکتار تا ۵۰۰ هکتار متفاوت است.

وی، نوسانات بازار این محصول را ناشی از حضور دلالان و فرصت‌طلبان عنوان کرد و گفت: متاسفانه دلالان در کشور ما در زمینه‌های زیادی دخالت می‌کنند که یکی از آنها بازار زعفران است.

عضو شورای ملی زعفران گفت: اگر ما تولید و صادرات طلای سرخ را مدیریت و کنترل کنیم، دلالان قادر به ایجاد آشفتگی در بازار این محصول نخواهند بود و تنها کاری که ما باید در این میان انجام دهیم، این است که منسجم‌تر عمل کنیم.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا این نوسانات و آشفتگی‌ها ممکن است به از دست رفتن بازارهای صادراتی طلای سرخ منجر شود، گفت: قطعاً اگر قیمت زعفران از یک میزان معینی بالاتر برود، بسیاری از بازارهای صادراتی این محصول از دست خواهد رفت.

وی تاکید کرد: یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم حضور دلالان را در بازار زعفران کمرنگ و بازارهای صادراتی این محصول را حفظ کنیم، افزایش کیفیت تولید است، ضمن اینکه قیمت تمام شده محصول را نیز باید کاهش و عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: ما می‌توانیم متوسط تولید زعفران در هر هکتار را به طور متوسط تا ۱۰ کیلوگرم افزایش دهیم و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که ما باید بر سر کیفیت تولید محصول با یکدیگر رقابت کنیم تا در بازارهای بین‌المللی نیز موفق باشیم.