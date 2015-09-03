محمد منصوری رئیس هیئت والیبال استان کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان کرمانشاه ظهر امروز پنج شنبه با حضور دبیر فدراسیون والیبال در کرمانشاه برگزار شد و در این مجمع محمد منصوری با کسب ۱۳ رای سکان ۴ سال آینده هیئت والیبال استان را برعهده گرفت.

در این مجمع، از مجموع ۱۷ رأی ماخوذه محمد منصوری ۱۳ رای و محمد نبی کمری ۴ رای کسب کردند.

عباس امانی شهرک و سید منصور هاشمی زاده نیز که کاندیدای انتخابات بودند قبل از اخذ آرا از شرکت در انتخابات انصراف دادند.

همچنین در این مجمع از زحمات عبادالله شیرزاد رئیس پیشین هیئت و تلاش های 30 ساله او در هیئت والیبال استان کرمانشاه قدردانی و با اهدای لوح سپاس از سوی فدراسیون از وی تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است، محمد منصوری از جمله والیبالیست های کرمانشاهی است که چندین سال سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد.