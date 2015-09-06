به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید برونئی دارالسلام با اشاره به روابط خوب تهران – سری بگاون، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از گسترش بیش از پیش همکاریهای دو کشور در همه عرصه ها استقبال می کند.

گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای گسترش و تعمیق همکاری اقتصادی و تجاری میان دو کشور وجود دارد که باید به نحو شایسته‌ای مورد توجه قرار گرفته و در جهت بهبود منافع دو ملت عملیاتی شود.

رییس جمهور با اظهار امیدواری نسبت به این که روابط دو کشور بویژه با رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در همه ابعاد گسترش پیدا کند، افزود: سطح کنونی همکاریهای دو کشور با توجه به توانمندی های فراوان و گسترده دو طرف قابل قبول نیست و امیدوارم در دوره جدید همکاری دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، توریستی و بهداشت و سلامت گسترش یابد.

روحانی از اظهار علاقه سلطان برونئی برای سفر به کشورمان که در سخنان سفیر جدید این کشور به آن اشاره شد استقبال و تأکید کرد که این سفر می‌تواند در گسترش روابط دو کشور بسیار مؤثر واقع شود.

«عبدالصمد بن ینگیران حاجی متاسان» سفیر جدید برونئی دارالسلام نیز در این دیدار پس از تسلیم استوارنامه خود با تأیید اینکه سطح همکاری‌های دو کشور هنوز متناسب با روابط خوب و ظرفیت‌های دو کشور نیست، اظهارداشت: روابط دو کشور باید با تسهیل و افزایش تردد مقامات و مردم گسترش یابد و سلطان برونئی در همین راستا علاقمند است در اولین فرصت به ایران سفر کند تا راهکارهای ارتقای روابط مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

سفیر جدید برونئی دارالسلام با تبریک موفقیت ایران در مذاکرات هسته‌ای تصریح کرد: این توافق برای گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها و توسعه امنیت و ثبات در منطقه و جهان بسیار مفید بوده و امیدوارم در گسترش روابط دو کشور نیز تأثیرگذار باشد.