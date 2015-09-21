این گزارش از سلسله گزارشهای «معرفی و بررسی پروژه‌های نیمه تمام استانی» منتشر شده است. گفتنی است پیش از این دو پرونده «بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور» و «بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور» روی خروجی بخش استان‌های خبرگزاری مهر منتشر شده است.

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در استان همدان پروژه هایی مانند راه آهن همدان- تهران- سنندج، پتروشیمی هگمتانه و منطقه ویژه جهان آباد که در سال ۸۳ در سفر مقام معظم رهبری به استان همدان به تصویب رسیدند هنوز بی نتیجه مانده و با گذشت بیش از ۱۰ سال از هیچ یک از این طرح ها بهره برداری نشده است.

پروژه هایی راه آهن همدان- تهران- سنندج، پتروشیمی هگمتانه و منطقه ویژه جهان آباد در همدان میراث چهار دولت و چهار استاندار همدان هستند و هر روز از مدیری به مدیر دیگر حواله می شوند.

همچنین پروژه بازسازی سینما فلسین همدان که از ۹ سال پیش آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده و هر هفته وعده از افتتاح این سینما در ماه آینده می دهند اما در موعدی که وعده داده می شود به بهره برداری نمی رسد خود به دغدغه ای برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر شده است.

و از طرفی ساخت پروژه سالن ورزش باستانی در مجموعه علیمرادان شهرستان نهاوند نیز از سال های گذشته نیمه کاره باقی مانده و با وجود اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۹ آغاز شده اما فقط ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

منطقه ویژه جهان آباد پروژه‌ای با آینده‌ای نامعلوم

عنوان پروژه: منطقه ویژه جهان آباد

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۸۳ مصوب سفر مقام معظم رهبری به همدان

عمر پروژه:۱۱ سال

میزان تأخیر تکمیل پروژه نسبت به زمان اولیه: ۸ سال

میزان پیشرفت فیزیکی :اعلام نشده است

محل اجراء: شهرستان فامنین

کاربری یا دلیل اهمیت پروژه: اشتغالزایی برای ۳۰ هزار نفر

سال تغییر کاربری احتمالی در طول ساخت: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار: پیمانکار ندارد

چرایی تأخیر در اتمام پروژه: اعلام نشده است

دستگاه‌های مسئول برای پیگیری اتمام پروژه: استانداری

کل اعتبارات هزینه شده برای پروژه تاکنون: اعلام نشده

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه :اعلام نشده است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد فامنین بیش از ۱۰ سال رها شده و بزرگ‌ترین ظلم و اجحاف در حق مردم قامنین بوده است، اظهار داشت: منطقه ویژه جهان آباد می‌توانست درسال‌های گذشته برای ۳۰ هزار نفر شغل ایجاد کند ولی این کار باقی مانده بود.

امیر خجسته با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد فامنین در سال ۸۳ و همزمان با سفر مقام معظم رهبری به همدان تصویب شد، ادامه داد: در این پروژه عظیم اشتغالزایی برای ۳۰ هزار نفر در ۲ هزار هکتار مساحت پیش‌بینی شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد را نمایانگر توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان و ادامه داد: سال ۹۲ نیز یک سرمایه گذار با سرمایه ۲۰۰ میلیون تومان به علت وجود موانع و فضای تحجری که مانع از انجام کار می شد، استان همدان را ترک و ایلام را برای سرمایه گذاری انتخاب کرد.

توقف راه آهن همدان-تهران-سنندج در میانه راه

عنوان پروژه: راه آهن همدان- تهران- سنندج

تاریخ شروع پروژه: سال ۸۳ در سفر مقام معظم رهبری به همدان تصویب و از سال ۱۳۸۵ عملیات اجرایی پروزه آغاز شد

عمر پروژه:۹ سال

میزان تأخیر تکمیل پروژه نسبت به زمان اولیه: اعلام نشده است

میزان پیشرفت فیزیکی :طول راه آهن تهران – همدان ۲۶۷ کیلومتر است که از این میزان ۹۵ درصد زیرسازی و حدود ۶۷ کیلومتر نیز ریل گذاری شده است

محل اجراء: طول مسیر همدان تا تهران

کاربری یا دلیل اهمیت پروژه: توسعه حمل و نقل

سال تغییر کاربری احتمالی در طول ساخت: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار: ندارد

چرایی تأخیر در اتمام پروژه: کمبود اعتبارات

دستگاه‌های مسئول برای پیگیری اتمام پروژه: استانداری/وزارت راه و شهرسازی

کل اعتبارات هزینه شده برای پروژه تاکنون: اعلام نشده است

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه :۴۵۰ میلیارد تومان

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه بیان اینکه در استان همدان دو راه آهن تهران -همدان -سنندج و یکی راه آهن غرب کشور وجود دارد، گفت: طول راه آهن تهران – همدان ۲۶۷ کیلومتر است که از این میزان ۹۵ درصد زیرسازی و حدود ۶۷ کیلومتر نیز ریل گذاری شده و در حال حاضر ریل گذاری و تکمیل ایستگاه های مسیر باقی مانده است.

محمد رودباری با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل راه آهن تهران – همدان را ۴۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وزرات خانه مذاکراتی را با کشورهای هند و چین به منظورتامین ریل این راه آهن انجام داده و در اعتبارات سال ۹۴ نیز منابع خوبی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه راه آهن غرب کشور برای تکمیل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا پرونده راه آهن همدان بسته شود، افزود: برای اتمام کامل این پروژه با خط آهن و ایستگاه‌ها نیاز به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

پتروشیمی هگمتانه ،در مسیر افتتاح

عنوان پروژه: پتروشیمی هگمتانه

تاریخ شروع پروژه: پروژه در سال ۱۳۸۳ کلید خورد و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۵ آغاز شد

عمر پروژه:۹ سال

میزان تأخیر تکمیل پروژه نسبت به زمان اولیه: ۶ سال

میزان پیشرفت فیزیکی :۹۵ درصد

محل اجراء: همدان

کاربری یا دلیل اهمیت پروژه: اشتغالزایی برای ۲۰۰۰ نفر مستقیم ۲۰۰ نقر غیر مستقیم

پیمانکار اولیه: سهامداران ۵۷ درصدی بخش خصوصی، ۳۳ درصدی شرکت ملی پتروشیمی ایران و ۱۰ درصدی یک شرکت ایتالیایی

سال تغییر کاربری احتمالی در طول ساخت: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار: سهامدار ایتالیایی ۱۰ درصد سهم خود را فروخته است و علاقبندیان سهام را خریداری کرد

چرایی تأخیر در اتمام پروژه: عدم همکاری پیمانکار بخش خصوصی

دستگاه‌های مسئول برای پیگیری اتمام پروژه: وزارت صنعت ،معدن و تجارت/استانداری

کل اعتبارات هزینه شده برای پروژه تاکنون: اعلام نشده است

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه :۳۰ میلیارد تومان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه سهامدار ایتالیایی پتروشیمی هگمتانه، آذر ماه ۹۳ در استان حاضر شد و نرم‌افزار لازم برای تولید گرانول پزشکی را نصب کرد، اظهار داشت: سهامدار اصلی شرکت حاضر به خرید سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده است.

حمیدرضا متین با بیان اینکه تا زمانی که وضعیت پتروشیمی هگمتانه قطعی نشود هیچ‌گونه همکاری با سرمایه‌‌گذار خصوصی پروژه نمی‌کنیم، ادامه داد: نرخ عمومی سود واگذاری برابر قانون ۲۴ درصد است ولی این میزان سود به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار پتروشیمی هگمتانه به تعهدات خود عمل نکرده است، گفت: پتروشیمی هگمتانه همدان تیر‌ماه امسال نیز به بهره‌برداری نرسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه انتظار داشتیم در آستانه تیر‌ماه شاهد افتتاح پتروشیمی هگمتانه پس از ۱۰ سال باشیم، اظهار کرد: متأسفانه این پروژه با بن‌بست‌های مختلفی مواجه شد و سرمایه‌گذار بخش خصوصی این طرح پیگیری لازم را نداشت.

متین با اشاره به اینکه آغاز به کار پتروشیمی هگمتانه نیازمند ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دارد، بیان کرد: با راه‌اندازی پتروشیمی هگمتانه واردات پودر و گرانول PVC گرید پزشکی به داخل کشور متوقف می‌شود و علاوه بر این با بهره‌برداری از این مجتمع، ایران به جمع صادرکنندگان یکی از کمیاب‌ترین محصولات پتروشیمی جهان می‌پیوندد.

پروژه ۵ ساله با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی

عنوان پروژه: سالن ورزش باستانی نهاوند

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۸۹

عمر پروژه:۵ سال

میزان تأخیر تکمیل پروژه نسبت به زمان اولیه: ۳ سال

میزان پیشرفت فیزیکی :۳۰ درصد

محل اجراء: مجموعه ورزشی علیمرادیان در روستای دهفول

کاربری یا دلیل اهمیت پروژه: بالا بردن سرانه ورزشی منطقه

سال تغییر کاربری احتمالی در طول ساخت: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار: ندارد

چرایی تأخیر در اتمام پروژه: کمبود اعتبارات و ایجاد مانع فیزیکی

دستگاه‌های مسئول برای پیگیری اتمام پروژه:اداره ورزش و جوانان نهاوند

کل اعتبارات هزینه شده برای پروژه تاکنون: ۲۳۵ میلیارد تومان

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه :اعلم نشده است

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت: عملیات احداث سالن ورزشی باستانی،در مجموعه ورزشی علیمرادیان در سال ۱۳۸۹ از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان آغازشده و تا به امروز قریب به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که هزینه آن بالغ‌بر ۲۳۵ میلیون تومان است که از محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار می‌شود.

سعید کولیوند گفت:سالن ورزشی باستانی روستای دهفول نیز دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که مجموعه ادارات زی ربط شهرستان ازجمله فرمانداری و اداره ورزش و جوانان تمام تلاش خود را برای به بهره‌برداری رسید این دو پروژه باستانی به کار بسته‌اند.

کولیوند در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص زمان اتمام و افتتاح این پروژه، گفت: امروز مجموعه ورزشی علیمرادیان در بحث فوتبال، فوتسال، دومیدانی، اسب‌سواری و استخر آماده خدمات‌دهی به شهروندان خصوصاً علاقه‌مندان به ورزش است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند ادامه داد: در خصوص زمان اتمام عملیات ساخت و افتتاح این پروژه می‌تواند گفت که پیگیری‌ها مقدماتی صورت گرفته که پس از نتیجه‌گیری در خصوص کلیات مجموعه فرهنگی،ورزشی تصمیم‌گیری خواهد شد.

کولیوند در پایان اظهار داشت:ساختمان نیمه‌کاره‌ی دیگری در مجموعه ورزشی علیمرادیان وجود دارد که مربوط به دانشکده تربیت‌بدنی شهرستان است.

بازسازی ۹ ساله سینما

عنوان پروژه: باز سازی سینما فلسطین

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۸۵

عمر پروژه:۹ سال

میزان تأخیر تکمیل پروژه نسبت به زمان اولیه: ۷ سال

میزان پیشرفت فیزیکی: ۹۰ درصد

محل اجراء: همدان

کاربری یا دلیل اهمیت پروژه: توسعه فضاهای فرهنگی

سال تغییر کاربری احتمالی در طول ساخت: ندارد

سال تغییر احتمالی پیمانکار: ندارد

چرایی تأخیر در اتمام پروژه: کمبود اعتبارات

دستگاه‌های مسئول برای پیگیری اتمام پروژه:حوزه هنری استان همدان با همکاری و مشارکت سازمان توسعه سینمایی سوره و سینما شهر

کل اعتبارات هزینه شده برای پروژه تاکنون: یک میلیارد تومان

میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه :اعلام نشده است

رئیس حوزه هنری استان همدان با اشاره به وجود دو سالن در این سینما، اظهار داشت: مراحل عمرانی و ساخت سینما فلسطین انجام گرفته و تنها بخشی از کارهای دکوری باقی مانده است.

سید محمد باقر حسینی با بیان اینکه سالن شماره یک به منظور اکران فیلم های سینمایی تهیه شده و اولویت با این سالن خواهد بود، ادامه داد: سالن شماره دو نیز با داشتن اتاق گریم مجزا، تماشاخانه و وجود راهی به منظور ارتباط دو سمت پشت صحنه باهم یک سالن تخصصی است که مناسب اجرای نمایش، تئاتر و کنسرت خواهد بود.

وی با بیان اینکه فضای لابی این سینما نسبت به قبل سه برابر شده است، افزود: مساحت مجموعه سینما فلسطین ۷۵۰ متر است.

رئیس حوزه هنری استان همدان با بیان اینکه سینما فلسطین در سال ۸۵ تعطیل و عملیات باز سازی این پروژه از سال ۸۸ آغاز شد، عنوان کرد: ۶۵۰ میلیون تومان از محل اعتبار استانی و ۳۵۰ میلیون تومان از سوی حوزه هنری و سینما شهر برای تکمیل سینما پرداخت شده است.

حسینی با بیان اینکه سینما فلسطین سینمایی با محوریت خانواده است، بیان کرد: با رایزنی های صورت گرفته با استانداری، شرکت بهمن سبز و سینما شهر، باقی مانده بودجه مورد نیاز تامین خواهد شد.

پروین قادری دانشمند