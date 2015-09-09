همکاری وزارت علوم و فرهنگستان زبان و ادب فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۶۶ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز گذشته به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی روند «تدوین پیش‌نویس سند ملی گسترش زبان فارسی» اختصاص داشت؛ دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفت: در سال ۱۳۹۳ مأموریت «تدوین سند ملی گسترش زبان فارسی» از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی محول و فرهنگستان نیز از همان زمان کار را آغاز کرد.

وی ادامه داد: ۱۵ گروه فعال در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کار مشغول هستند که یکی از این گروه‌ها گروه واژه‌گزینی است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: ذیل گروه «واژه‌گزینی» ۷۰ کارگروه واژه‌گزینی مشتمل بر متخصصان علوم گوناگون مشغول فعالیت هستند که تاکنون ۷۰ هزار واژه فارسی را جایگزین واژه‌های بیگانه کرده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی عنوان کرد: برای تألیف این فرهنگ بیش از هزار کتاب اصیل زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از ۳۰ میلیون واژه فارسی از این کتاب ها استخراج شده و جلد اول و دوم این مجموعه، که پیش‌بینی می‌کنیم بالغ بر ۳۰ جلد شود، نیز آماده شده است.

حدادعادل ادامه داد: این طرح با همکاری وزارت علوم، جزء طرح‌های ملی مورد حمایت شورای عتف گنجانیده شده است.

رئیس بنیاد سعدی گفت: بنیاد سعدی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعة المصطفی(ص) العالمیه، وظیفه آموزش زبان فارسی در عرصه بین‌المللی را بر عهده دارد.

وی افزود: اهتمام به زبان و ادبیات فارسی یک کار تفننی و فوق برنامه نیست، بلکه همه مسئولان باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یکی از دلایل قوت تمدن اسلامی، قوت زبان عربی به عنوان زبان اصلی این تمدن بوده است.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: زبان فارسی به عنوان یکی از عناصر ایجادکننده اتحاد ملی باید مورد اهتمام بیشتر باشد.