دبیر هفدهمین جشن خانه سینما از اصحاب رسانه قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون اسعدیان دبیر هفدهمین جشن خانه سینما در متنی از همراهی اهالی رسانه تشکر و قدردانی کرد.

در متن این نامه آمده است: «اهالی محترم رسانه/ دوستان عزیز مطبوعات

جشن هفدهم خوب یابد با همه کم و کاستی هایش به پایان رسید. بیش از چهار ماه در کنار ما بودید و با تلاش خود مردم و اهالی سینما را در جریان امور قرار دادید، بی شک ضعف های بسیار در کار من و همکارانم بوده است که مسئولیت همه را به شخصه می پذیرم، بخصوص اشکالات فنی پیش بینی نشده در جشن آخر و عدم اطلاع رسانی اسامی برندگان جشن که از این بابت شرمنده همه شما عزیزان هستم.

به هر روی، عذر مرا بپذیرید و بار دیگر بابت همکاری صمیمانه و بدون چشمداشتتان از همگی شما عزیزان سپاسگزاریم.

همایون اسعدیان

دبیر هفدهمین جشن سینمای ایران»