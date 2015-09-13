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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

دبیر هفدهمین جشن خانه سینما از اصحاب رسانه قدردانی کرد

دبیر هفدهمین جشن خانه سینما از اصحاب رسانه قدردانی کرد

همایون اسعدیان دبیر هفدهمین جشن خانه سیما در متنی از اصحاب رسانه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون اسعدیان دبیر هفدهمین جشن خانه سینما در متنی از همراهی اهالی رسانه تشکر و قدردانی کرد.

در متن این نامه آمده است: «اهالی محترم رسانه/ دوستان عزیز مطبوعات

جشن هفدهم خوب یابد با همه کم و کاستی هایش به پایان رسید. بیش از چهار  ماه در کنار ما بودید و با تلاش خود مردم و اهالی سینما را در جریان امور قرار دادید، بی شک ضعف های بسیار در کار من و همکارانم بوده است که مسئولیت همه را به شخصه می پذیرم، بخصوص اشکالات فنی پیش بینی نشده در جشن آخر و عدم اطلاع رسانی اسامی برندگان جشن که از این بابت شرمنده همه شما عزیزان هستم.

به هر روی، عذر مرا بپذیرید و بار دیگر بابت همکاری صمیمانه و بدون چشمداشتتان از همگی شما عزیزان سپاسگزاریم.

همایون اسعدیان

دبیر هفدهمین جشن سینمای ایران»

کد مطلب 2914312

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