به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مرتضی مقتدایی روز پنجشنبه در مراسم آغاز تحصیلی مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا در بیان جایگاه تعلیم و تعلم در حوزه‌های علمیه به روایاتی از ائمه اطهار علیهم السلام اشاره کرد و گفت: تعلیم و تعلم در حوزه جایگاه والایی دارد و مردم به واسطه روحانیون و طلاب، آشنایی بیشتری با دین خدا پیدا می‌کنند و خداشناس می‌شوند.

وی خواستار توجه استادان حوزه به ارتقای اخلاق اسلامی طلاب در کنار علم آموزی شد و تاکید کرد: امیدواریم استادان حوزه با فعالیت‌های خودشان روحیه تزکیه را در حوزه‌های علمیه تقویت کنند.

قائم مقام جامعه مدرسین، تزکیه را مقدم بر تعلیم دانست و افزود: از مسئولان مدارس علمیه انتظار می‌رود طلاب را به گونه‌ای تربیت کنند که در کنار یادگیری علوم دینی، تهذیب و اخلاق داشته باشند.

آیت‌الله مقتدایی با ذکر نمونه‌هایی از رعایت تواضع در میان علمای دین، اظهار کرد: علامه طباطبایی و آیت‌الله العظمی بهجت با وجود اینکه مقام علمی والایی داشتند ولی دارای تواضع بودند.

به گفته دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، رفتار‌ها و صحبت‌های استادان حوزه برای طلبه‌ها الگو و معیار است، بنابراین انتظار می‌رود استادان حوزه بیش از پیش رعایت کنند.

وی در توصیه‌ای به طلاب علوم دینی از آنها خواست که به گونه‌ای رفتار کنند که آثاری از سیره علمی و عملی امام صادق(ع) در سیمای آنها وجود داشته باشد.

آیت‌الله مقتدایی به برخی بایسته‌های آموزشی در نظام حوزه اشاره کرد و افزود: مباحثه دارای آثار و برکات مهمی است که طلاب علوم دینی نباید نسبت به آن کم‌کاری کنند.