به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی و نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در جغرافیایی استکبار ستیزی در جهان را از پیامدهای بزرگ هشت سال دفاع مقدس و مقاومت و ایستادگی ملت ایران برابر نظام سلطه و استکبار دانست.

دربخشی از این بیانیه آمده است: با پیروزی انقلاب اسلامی تحلیل‌ها و برآوردهای راهبردی نشان می‌داد سیاست ابرقدرت‌های شرق و غرب در راستای مقابله با انقلاب و نظام اسلامی واقع و زنجیره‌ایی از توطئه های بزرگ یکی پس از دیگری برابر ملت ایران مهندسی و قرار می گرفت.در این رهگذر پس از ناکامی بحران آفرینی‌ها و تحرکات تجزیه طلبانه ضدانقلاب در کردستان، خوزستان، ترکمن‌ صحرا و ... اوج این مصاف شیطانی در ۳۱ شهریور ۵۹ با جنگ تحمیلی و تهاجم همه جانبه ارتش بعثی صدام رقم خورد.

این بیانیه می‌افزاید: جنگ تحمیلی ۸ ساله نه تنها آرزوی باطل نابودی انقلاب و نظام اسلامی رابرای دشمنان محقق نساخت بلکه به فرصتی برای شکوفایی ملت ایران، استحکام نظام و صدور پیام انقلاب اسلامی به اقصی نقاط عالم تبدیل شد، به گونه ای که در فرجام دفاع مقدس، ملت ایران و رزمندگان دلاور و تاریخ‌ساز اسلام الگوی مقاومت و پایداری خود را به صحنه‌های مقاومت ضدصهیونیستی منطقه و عرصه‌های استکبار ستیزی ملل جهان منتقل ساخت.

این بیانیه در ادامه رهبری حضرت امام (ره)، وحدت و یکپارچگی مردم برای مقابله بادشمن، فرماندهی و مدیریت خلاق در کنارمولفه هایی چون خدامحوری، معنویت گرایی ، روحیه مقاومت، سلحشوری و شهادت طلبی رزمندگان اسلام را از مهم ترین عوامل عبور افتخارآمیز و ملت ایران ازتوطئه جنگ تحمیلی قلمداد و تصریح کرده است:مولفه هاو عوامل پیروزی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، در شرایط خطیر و سرنوشت ساز امروز نیز کارامد وتاثیر گذار است به گونه‌ای که توان بازدارندگی و بالندگی دفاعی کشور، جایگاه برتر منطقه‌ای و بازیگری در سطح فرامنطقه‌ای را برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورده است و جبهه دشمن را برغم شعار مضحک روی میز نگه داشتن گزینه نظامی به تحسین واداشته است.

این بیانیه خاطرنشان کرده است: فرماندهی هشت سال دفاع مقدس از الهام بخش ترین عرصه‌های قابل تأمل در صحنه‌ی جنگ تحمیلی به شمار می‌رود و نشان می‌دهد حضرت امام خمینی (ره) براساس اندیشه‌های دفاعی ناب چگونه با مدیریتی هوشمندانه به تولید فرهنگ مقاومت و تقویت ایمان، روحیه و انگیزه نزد فرماندهان و رزمندگان اسلام و عمق بخشی به استحکام درونی جامعه، تحکیم وحدت ملی و آمادگی‌های جهادی و دفاعی در نیروهای مسلح و بسیج مردمی پرداخته‌اند.

در ادامه این بیانیه امنیت پایدار مردمی و بازدارندگی توأم با اقتدار و اشراف بر روند تحرکات جبهه دشمن از ره‌آوردهای ملموس دفاع مقدس برای امروز کشور محسوب و افزوده شده است: جنگ تحمیلی استکبار جهانی و صدام به ملت ایران به ویژه نیروهای مسلح آموخته است تحت هیچ شرایطی نباید دچار "غفلت راهبردی" شوند و بایستی ضمن رصد رویکردها و رفتارهای جبهه متحد ضد انقلاب داخلی و خارجی، مطمئن ترین راهبردها و سناریوها را برای رویارویی با هر نوع تهدید و خطر ناشی از خطای محاسباتی آنان را طراحی و سخت‌ترین و ویران کننده‌ترین گزینه‌ها را برای برخورد با تجاوزگران احتمالی را در دسترس قرار داد.

این بیانیه با اشاره به شرایط خطیر کنونی و لزوم حساسیت، مراقبت و هوشمندی نسبت به رفتار دشمن پس از مذاکرات هسته‌ای والهام گیری از دفاع مقدس در این عرصه تأکید کرده است: ملت ایران با الهام از تجارب دوران دفاع مقدس و عوامل و بسترهایی که موجبات جنگ تحمیلی ۸ ساله را فراهم آورد با تأسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا(مدظله العالی) و رمز گشایی از مواضع و رفتارهای امریکا که بیانگر نگاه استراتژیست‌های کاخ سفید به "برجام" به عنوان یک نقطه عطف و فرصت در راستای راهبردها و برنامه‌های اجرایی دکترین "تغییر نظام" است اجازه نخواهد داد سناریوی "نفوذ" و تغییر در پوشش سیاست تعامل با جامعه ی جهانی منجر به غفلت راهبردی برابر شیطان بزرگ و اردوگاه دشمن و تکرار دوره‌های تاریخی سخت و خسارت بار گذشته شود.

این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره الهام بخش و حرکت آفرین امام (ره) و شهیدان عالیمقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و تأکید بر ضرورت تبیین عالمانه و تأثیرگذار فرهنگ و تاریخ دفاع مقدس و تجارب و درس‌های آموزنده آن برای نسل جدید جامعه تصریح کرده است: برخلاف نقشه دشمن در تحمیل جنگ نظامی به جمهوری اسلامی ایران دفاع مقدس آحاد مختلف مردم ما ظهور نسلی را رقم زد که به برکت مقاومت، پایداری و شهادت طلبی آنان ورای تصور استکبار جهانی، "استحکام نظام اسلامی" و "نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی" در فراسوی مرزهای ایران اسلامی رقم خورد، نسلی که در بستر تکاملی انقلاب و جامعه اسلامی همچنان جاری و با برافراشته نگه داشتن پرچم شهیدان و هوشمندی و بصیرت خود، مایه ی عزت، عظمت و افتخار میهن اسلامی و آوازه ایران و ایرانی در پهنه گیتی شده است.