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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۶

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح:

۸ سال دفاع مقدس جایگاه برتر منطقه‌ای را برای ایران به ارمغان آورد

۸ سال دفاع مقدس جایگاه برتر منطقه‌ای را برای ایران به ارمغان آورد

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای تاکید کرد: دفاع مقدس جایگاه برتر منطقه‌ای را برای ایران به ارمغان آورده است و جبهه دشمن را برغم شعار مضحک روی میز نگه داشتن گزینه نظامی به تحسین واداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی و نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در جغرافیایی استکبار ستیزی در جهان را از پیامدهای بزرگ هشت سال دفاع مقدس و مقاومت و ایستادگی ملت ایران برابر نظام سلطه و استکبار دانست.

دربخشی از این بیانیه آمده است: با پیروزی انقلاب اسلامی تحلیل‌ها و برآوردهای راهبردی نشان می‌داد سیاست ابرقدرت‌های شرق و غرب در راستای مقابله با انقلاب و نظام اسلامی واقع و زنجیره‌ایی از توطئه های بزرگ یکی پس از دیگری برابر ملت ایران مهندسی و قرار می گرفت.در این رهگذر پس از ناکامی بحران آفرینی‌ها و تحرکات تجزیه طلبانه ضدانقلاب در کردستان، خوزستان، ترکمن‌ صحرا و ... اوج این مصاف شیطانی در ۳۱ شهریور ۵۹ با جنگ تحمیلی و تهاجم همه جانبه ارتش بعثی صدام رقم خورد.

این بیانیه می‌افزاید: جنگ تحمیلی ۸ ساله نه تنها آرزوی باطل نابودی انقلاب و نظام اسلامی رابرای دشمنان محقق نساخت بلکه به فرصتی برای شکوفایی ملت ایران، استحکام نظام و صدور پیام انقلاب اسلامی به اقصی نقاط عالم تبدیل شد، به گونه ای که در فرجام دفاع مقدس، ملت ایران و رزمندگان دلاور و تاریخ‌ساز اسلام الگوی مقاومت و پایداری خود را به صحنه‌های مقاومت ضدصهیونیستی منطقه و عرصه‌های استکبار ستیزی ملل جهان منتقل ساخت.

این بیانیه در ادامه رهبری حضرت امام (ره)، وحدت و یکپارچگی مردم برای مقابله بادشمن، فرماندهی و مدیریت خلاق در کنارمولفه هایی چون خدامحوری، معنویت گرایی ، روحیه مقاومت، سلحشوری و شهادت طلبی رزمندگان اسلام را از مهم ترین عوامل عبور افتخارآمیز و ملت ایران ازتوطئه جنگ تحمیلی قلمداد و تصریح کرده است:مولفه هاو عوامل پیروزی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، در شرایط خطیر و سرنوشت ساز امروز نیز کارامد وتاثیر گذار است به گونه‌ای که توان بازدارندگی و بالندگی دفاعی کشور، جایگاه برتر منطقه‌ای و بازیگری در سطح فرامنطقه‌ای را برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورده است و جبهه دشمن را برغم شعار مضحک روی میز نگه داشتن گزینه نظامی به تحسین واداشته است.

این بیانیه خاطرنشان کرده است: فرماندهی هشت سال دفاع مقدس از الهام بخش ترین عرصه‌های قابل تأمل در صحنه‌ی جنگ تحمیلی به شمار می‌رود و نشان می‌دهد حضرت امام خمینی (ره) براساس اندیشه‌های دفاعی ناب چگونه با مدیریتی هوشمندانه به تولید فرهنگ مقاومت و تقویت ایمان، روحیه و انگیزه نزد فرماندهان و رزمندگان اسلام و عمق بخشی به استحکام درونی جامعه، تحکیم وحدت ملی و آمادگی‌های جهادی و دفاعی در نیروهای مسلح و بسیج مردمی پرداخته‌اند.

در ادامه این بیانیه امنیت پایدار مردمی و بازدارندگی توأم با اقتدار و اشراف بر روند تحرکات جبهه دشمن از ره‌آوردهای ملموس دفاع مقدس برای امروز کشور محسوب و افزوده شده است: جنگ تحمیلی استکبار جهانی و صدام به ملت ایران به ویژه نیروهای مسلح آموخته است تحت هیچ شرایطی نباید دچار "غفلت راهبردی" شوند و بایستی ضمن رصد رویکردها و رفتارهای جبهه متحد ضد انقلاب داخلی و خارجی، مطمئن ترین راهبردها و سناریوها را برای رویارویی با هر نوع تهدید و خطر ناشی از خطای محاسباتی آنان را طراحی و سخت‌ترین و ویران کننده‌ترین گزینه‌ها را برای برخورد با تجاوزگران احتمالی را در دسترس قرار داد.

این بیانیه با اشاره به شرایط خطیر کنونی و لزوم حساسیت، مراقبت و هوشمندی نسبت به رفتار دشمن پس از مذاکرات هسته‌ای والهام گیری از دفاع مقدس در این عرصه تأکید کرده است: ملت ایران با الهام از تجارب دوران دفاع مقدس و عوامل و بسترهایی که موجبات جنگ تحمیلی ۸ ساله را فراهم آورد با تأسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا(مدظله العالی) و رمز گشایی از مواضع و رفتارهای امریکا که بیانگر نگاه استراتژیست‌های کاخ سفید به "برجام" به عنوان یک نقطه عطف و فرصت در راستای راهبردها و برنامه‌های اجرایی دکترین "تغییر نظام" است اجازه نخواهد داد سناریوی "نفوذ" و تغییر در پوشش سیاست تعامل با جامعه ی جهانی منجر به غفلت راهبردی برابر شیطان بزرگ و اردوگاه دشمن و تکرار دوره‌های تاریخی سخت و خسارت بار گذشته شود.

این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره الهام بخش و حرکت آفرین امام (ره) و شهیدان عالیمقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و تأکید بر ضرورت تبیین عالمانه و تأثیرگذار فرهنگ و تاریخ دفاع مقدس و تجارب و درس‌های آموزنده آن برای نسل جدید جامعه تصریح کرده است: برخلاف نقشه دشمن در تحمیل جنگ نظامی به جمهوری اسلامی ایران دفاع مقدس آحاد مختلف مردم ما ظهور نسلی را رقم زد که به برکت مقاومت، پایداری و شهادت طلبی آنان ورای تصور استکبار جهانی، "استحکام نظام اسلامی" و "نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی" در فراسوی مرزهای ایران اسلامی رقم خورد، نسلی که در بستر تکاملی انقلاب و جامعه اسلامی همچنان جاری و با برافراشته نگه داشتن پرچم شهیدان و هوشمندی و بصیرت خود، مایه ی عزت، عظمت و افتخار میهن اسلامی و آوازه ایران و ایرانی در پهنه گیتی شده است.

کد مطلب 2921254

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