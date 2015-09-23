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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۶

فراهم شدن دسترسی دانشگاههای علوم پزشکی به ۲۲ مجله بین المللی

فراهم شدن دسترسی دانشگاههای علوم پزشکی به ۲۲ مجله بین المللی

دسترسی آزمایشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به ۲۲ عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دسترسی آزمایشی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ۲۲ عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ، همراه با دو مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی و نیز مجموعه آموزش مداوم دیداری و شنیداری این انتشارات به مدت سه ماه فراهم شده است.

اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی می توانند از طریق آدرس سایت اصلیBMJ: http://www.thebmj.com به این مجموعه دسترسی پیدا کنند.

همچنین دسترسی به مجموعه ۲۲ عنوان مجلات در این نشانی BMJ:http://journals.bmj.com، و دسترسی به مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی در این نشانی  BMJ Best Practice :http://bestpractice.bmj.com و دسترسی به مجموعه آموزش مداوم دیداری و شنیداری در این نشانی BMJ Learning:http://learning.bmj.com امکان پذیر است.

کد مطلب 2922777
زهره بال

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