حضور نمایندگان البرز در فصل جدید لیگ جودو جوانان و بزرگسالان کشور

مجید نورمحمدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: پیش از این جودوکاران البرز در لیگ آینده سازان جودو حضور پیدا کرده اند و حال با حضور این دو تیم، البرز در فصل جاری جودو کشور در سه لیگ نماینده خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های استان البرز در این رشته ورزشی مقرر شد تیم جودو شهرستان کرج به نمایندگی از استان البرز در فصل جدید لیگ دسته اول جوانان کشور حضور پیدا کند.

نورمحمدی ادامه داد: در خصوص تیم بزرگسالان نیز شرایط فنی لازم برای شرکت در فصل جدید لیگ برتر کشور مهیا شده است و در صورتی که شرایط مالی لازم محقق شود این تیم هم پس از ۶ سال غیبت بار دیگر به لیگ برتر کشور باز خواهد گشت.

وی بیان کرد: برای تامین هزینه های حضور این تیم ها در حال رایزنی با برخی نهادها و شرکت های تولیدی هستیم، با این حال هیئت البرز در حد توان سعی دارد مقدمات شرکت آنها در لیگ کشور را فراهم کند و اگر لازم باشد بدون حامیان مالی تیم ها را راهی لیگ کشور می کند.

نورمحمدی با بیان اینکه حضور در لیگ های کشور عاملی موثر در رشد فنی جودوکاران است گفت: یک ورزشکار جودو تنها با انجام مسابقات متعدد و تقابل با حریفان مختلف از حیث فنی رشد می کند لذا حضور در مسابقات و رویدادهای کشوری در دستور کار جدی هیئت استان البرز قرار دارد.

نایب رئیس هیئت جودو استان البرز به عملکرد خوب نماینده این استان در لیگ آینده سازان اشاره کرد و گفت: شهرداری گرمدره در این رقابت ها با امتیاز کامل دور اول مسابقات را به پایان برده و شانس اول صعود از گروه خود و در نهایت قهرمانی مسابقات محسوب می شود.

وی درپایان افزود: جایگاه جودو البرز به گونه ای است که توقع می رود در تمام مسابقات مهم کشور حاضر باشد لذا این انتظار را داریم تا مسئولان ورزش استان و واحدهای تولیدی و خدماتی البرز به یاری ما بیایند و ما را در این مسیر حمایت و همراهی کنند.