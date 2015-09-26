سازمان ملل: حمایت ها از داعش در افغانستان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در این گزارش آمده است گروه تروریستی داعش در ۲۵ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان نیرو دارد و گروه های حامی آنان در حال افزایش هستند.

این گزارش می افزاید: گروه داعش بیشتر در حال جنگ با نیروهای امنیتی افغان هستند اما در برخی مناطق از جمله ولایت ننگرهار برای به دست گرفتن تجارت مواد مخدر با شبه نظامیان طالبان نیز مبارزه می کنند.

سازمان ملل اعلام کرد داعش برای رقابت با طالبان و افزایش جذب نیرو، تبلیغات خود به زبان انگلیسی را افزایش داده است. نیروهای امنیتی افغانستان داعش را خطری فوری نمی دانند اما آنان را به عنوان یک تهدید بالقوه زیر نظر دارند.