طرح شش مرحله ای رئیس جمهور چین برای توسعه روابط پکن- واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین که در راستای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پکن را به منظور سفری چهار روزه به مقصد آمریکا ترک کرده است ضمن دیدار با همتای آمریکایی خود که با هدف کاهش تنش ها بر سر مواردی چون امنیت سایبری و حق مالکیت بر دریای چین جنوبی انجام شد، طرحی ۶ مرحله ای را ارائه داد که شامل موارد ذیل است:

- چین و آمریکا باید در همه سطوح با یکدیگر همکاری و تبادل نظر داشته باشند که این مسئله علاوه بر مکانیزم های دوجانبه مذاکرات اقتصادی و راهبردی شامل مشاوره برای ایجاد زمینه های لازم برای تعامل هر چه بیشتر مردم دو کشور نیز می شود.

- دو طرف باید به همکاری های کاربردی خود در زمینه های مختلف عمق و غنای بیشتری ببخشند که این شامل حوزه‌های اقتصاد، تجارت، ارتش، مبارزه با تروریسم، نظارت بر اجرای قانون، انرژی، محیط زیست و زیرساخت های شهری نیز می شود.

- چین و آمریکا باید زمینه‌های برقراری ارتباط مستقیم بین مردم دو کشور را (از طرقی مانند معاوضه دانشجو) فراهم کرده و بستر اجتماعی مناسب برای بهبود ارتباط دو جانبه را پی ریزی کنند.

- دو کشور باید به وجوه اختلاف خود در زمینه های تاریخ، فرهنگی، آداب و رسوم، سیستم های اجتماعی و همینطور راهکار‌های ایجاد توسعه احترام گذاشته و از یکدیگر درس بگیرند.

- طرفین باید عمق بیشتری به همکاری ها و مذاکرات خود در حل و فصل مسائل آسیا- پاسیفیک بدهند.

- چین و آمریکا باید به اتفاق هم با چالش های منطقه ای و جهانی روبرو شوند و به مفاهیم استراتژیک قابل استناد در روابط خود غنای بیشتری ببخشند و به جامعه بین الملل خدمات بیشتری را عرضه کنند.

شی در ادامه با بیان این مطلب که رابطه پکن – واشنگتن در شمار یکی از مهمترین روابط حاکم بر جهان است اظهار امیدواری کرد که دو کشور در مسیر درست گام بردارند تا به این ترتیب موفق به نمایش مدلی جدید از همکاری بین دو قدرت جهانی شوند.