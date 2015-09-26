نمایشگاه عکس تخت جمشید در ارمنستان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگی، در مراسم گشایش این نمایشگاه درسایت تاریخی ارگونی ایروان چند تن از مقامهای فرهنگی ارمنستان نیزحضور داشتند.

عکس های این نمایشگاه نشان دهنده تاثیر هنر اورارتویی در تخت جمشید است. تصاویر مربوط به اقوام ارمنی هدیه اورنده که به صورت نقش برجسته در آپادانا وجود دارد نیز در این نمایشگاه شرکت داده شده است.

اعضای هیات ایرانی شرکت کننده دراین مراسم را سید محمد بهشتی رئیس ایکوم و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، احمد محیط طباطبایی قائم مقام ایکوم و عضو هیات امنای تخت جمشید، علیرضا قلی‌نژاد عضو هیات امنای تخت جمشید و عضو هیات اجرایی ایکوم و مسعود رضایی منفرد رئیس پایگاه جهانی تخت جمشیدتشکیل می‌دهند.

ارمنی‌ها سومین گروه هدیه آورنده نوروزی به تخت جمشیدبودند، این گروه ۳ نفره اسبی بایال و یراق آراسته و دم گره خورده، سبویی با دسته عقاب بسیارآراسته که دسته پیش آن با نوعی آبریز مجهز بوده است را هدیه آورده بودند و توسط حاجبی پارسی هدایت می شدند.