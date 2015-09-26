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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰

رادیو تهران آخرین وضعیت مجروحان حادثه «منا» را بررسی می‌کند

رادیو تهران آخرین وضعیت مجروحان حادثه «منا» را بررسی می‌کند

رادیو تهران در برنامه های مختلفی حادثه منا را بررسی می کند و امروز برنامه «پلاک» در همین زمینه به اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت مجروحان خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فاجعه کشته شدن تعداد زیادی از حاجیان ایرانی در سرزمین منا، شبکه رادیویی تهران برای پیگیری از آخرین وضعیت کشته‌ها، مفقودان و مصدومان روند رسیدگی به مجروحان حادثه منا و تعداد مصدومان را در طول روز و در ویژه برنامه های متعدد اطلاع رسانی می کند.

این شبکه همچنین در راستای همراهی با عزای عمومی و همدردی با خانواده های حادثه دیده حج در منا، گفتگوهایی با مراجع عظام، مسئولان حج و زیارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.

برنامه «پلاک» امروز شنبه چهارم مهر ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با محوریت حادثه منا و هفته دفاع مقدس برای اطلاع رسانی از وضعیت مجروحان و کشته شدگان با خبرنگاران اعزامی به مکه، اعضای کاروان و مسئولان مرتبط گفتگو می کند.

ویژه برنامه ای با موضوع فاجعه کشتار حجاج نیز یکشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن رادیو تهران می رود.

برنامه «صبح تهران» نیز امروز شنبه چهارم مهر ماه در گفتگویی با ایرج حریرچی قائم مقام و معاون کل وزیر بهداشت از اعلام آمادگی برای کمک رسانی و رسیدگی به مجروحان خبر داد و گفت: وزارت بهداشت برای کمک به مجروحان حادثه منا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و بیمارستان‌های کشور آمادگی لازم برای پذیرش مجروحان را دارند.

همیچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس در یک ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، دولت عربستان به خاطر این حادثه باید مسئولیت بپذیرد و پاسخگو باشد. باید با دقت علل این مساله از سوی مسئولان ایرانی بررسی و گزارش شود تا جمهوری اسلامی تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کند.

کد مطلب 2924800
عطیه موذن

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