به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فاجعه کشته شدن تعداد زیادی از حاجیان ایرانی در سرزمین منا، شبکه رادیویی تهران برای پیگیری از آخرین وضعیت کشته‌ها، مفقودان و مصدومان روند رسیدگی به مجروحان حادثه منا و تعداد مصدومان را در طول روز و در ویژه برنامه های متعدد اطلاع رسانی می کند.

این شبکه همچنین در راستای همراهی با عزای عمومی و همدردی با خانواده های حادثه دیده حج در منا، گفتگوهایی با مراجع عظام، مسئولان حج و زیارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.

برنامه «پلاک» امروز شنبه چهارم مهر ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با محوریت حادثه منا و هفته دفاع مقدس برای اطلاع رسانی از وضعیت مجروحان و کشته شدگان با خبرنگاران اعزامی به مکه، اعضای کاروان و مسئولان مرتبط گفتگو می کند.

ویژه برنامه ای با موضوع فاجعه کشتار حجاج نیز یکشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن رادیو تهران می رود.

برنامه «صبح تهران» نیز امروز شنبه چهارم مهر ماه در گفتگویی با ایرج حریرچی قائم مقام و معاون کل وزیر بهداشت از اعلام آمادگی برای کمک رسانی و رسیدگی به مجروحان خبر داد و گفت: وزارت بهداشت برای کمک به مجروحان حادثه منا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و بیمارستان‌های کشور آمادگی لازم برای پذیرش مجروحان را دارند.

همیچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس در یک ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، دولت عربستان به خاطر این حادثه باید مسئولیت بپذیرد و پاسخگو باشد. باید با دقت علل این مساله از سوی مسئولان ایرانی بررسی و گزارش شود تا جمهوری اسلامی تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کند.