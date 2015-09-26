افزایش ۲۰ درصدی بار ترافیکی پایتخت/ ساعات پیک ترافیک تهران

سرهنگ حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده‌باش کلیه نیروهای راهور تهران تا پایان مهرماه، گفت: پیک ترافیکی از صبح از ساعت ۷ تا ۸ بوده و پیش‌بینی می‌شود پیک ترافیک عصرگاهی نیز از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۰ باشد؛ از این رو توصیه می‌کنیم شهروندانی که کار ضروری ندارند، طوری برنامه‌ریزی کنند که در ساعات پیک ترافیک در سطح شهر تردد نکنند.

وی با اشاره به اینکه تخلیه بار ترافیک صبحگاهی چهارمین روز مهرماه به خوبی و بسیار زودتر از زمان پیش‌بینی شده صورت گرفت، افزود: تا این لحظه خوشبختانه هیچ تصادف فوتی یا جرحی در پایتخت گزارش نشده است.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه برابر دستور رئیس‌ پلیس راهور تهران بزرگ، طرح ویژه ترافیکی بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تا ۱۵ مهرماه با جدیت ادامه خواهد داشت، افزود: توصیه می‌کنیم شهروندان در صورت بروز هر گونه تصادف خسارتی، برای مسدود نشدن مسیر، فوراً خودروها را به حاشیه معابر منتقل کنند؛ حتی‌المقدور از وسایل حمل و نقل عمومی اعم از مترو، خطوط اتوبوسرانی بی‌آر‌تی و تاکسی استفاده کنند و از پارک دوبل در معابر پرتردد، مسیرهای منتهی به مدارس خودداری کنند.

عابدی در پایان به شهروندان توصیه کرد: برای تسهیل در امر آمد و شد و جلوگیری از بروز ترافیک‌های طولانی، به توصیه‌های ماموران پلیس راهور گوش فرا دهند و نسبت به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اقدام کنند.