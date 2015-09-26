به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف بعدازظهر امروز در ارتباط مستقیم با شبکه خبر سیما از نیویورک با تسلیت حادثه اخیر منا به خانواده های قربانیان این حادثه و آرزوی سلامتی بر ای مجروحان اظهار داشت: این واقعه بسیار تلخ است؛ امسال با دو واقعه بسیار تلخ در مراسم حج مواجه بودیم و این ضرورت دارد که دولت عربستان نسبت به سوءمدیریت کارگزاران اجرایی حج تدبیر جدی داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر اولویت اول ما رسیدگی به وضعیت مجروحان است و انتظار داریم دولت سعودی شرایط این امر را تسهیل کند؛ یافتن مفقودان حادثه و بازگردان اجساد طیبه جان باختگان نیز اولویت دیگر ما در این حادثه است.

وزیرامورخارجه کشورمان تاکید کرد: رسیدگی به وضعیت خانواده هایی که در حج حضور داشته اند و یکی از آنها آسیب دیده، اولویت مهم ما در پیگیری حادثه منا است.

ظریف ادامه داد: از اولین ساعات بروز این حادثه علاوه بر ستادهایی که در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت در عربستان داریم در وزارت امور خارجه در تهران نیز ستادی به ریاست معاون وزیرامورخارجه تشکیل شد و در نیویورک نیز من با قائم مقام دبیرکل سازمان ملل و برخی سران کشورها دیدار و رایزنی کردم.

وی با اشاره به آمار بالای قربانیان این حادثه خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ نفر از نیجریه و صدها نیز از مصر جان باخته ند و تعداد ایرانیانی که آسیب دیده اند، بسیار بالاست؛ به همین دلیل ضرورت دارد در این رابطه همکاری جدی صورت گیرد.

عربستان همکاری جدی نمی‌کند

وزیرامورخارجه کشورمان تصریح کرد: متاسفانه تا کنون شاهد همکاری جدی در این رابطه نبوده ایم؛ هر چند شرایط ویژه و خاصی برقرار است، اما توقع داریم در این رابطه همکاری بیشتری صورت گیرد.

ظریف درباره وضعیت تشکیل اجلاس ویژه وزرای خارجه کشورهای اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت: هر ساله اجلاس وزرای خارجه درحاشیه مجمع عمومی تشکیل می شود و ما نیز حتما این موضوع را مورد اشاره قرار خواهیم داد.

وی تاکید کرد: هر آنچه لازم باشد این مسئله را از جهت حقوقی و سیاسی پیگیری جدی خواهیم کرد.

وزیرامورخارجه کشورمان اظهار داشت: اولویت اصلی ما در حال حاضر حفظ سلامت و حرمت دهها هزار زائری است که در عربستان داریم و از جمله مسائل ناراحت کننده نیز وضعیت مجروحان است.

ظریف ادامه داد: هنوز به بسیاری از بیمارستانها دسترسی نداریم؛ بر اساس اطلاعاتی که از تهران به من رسیده است، وقتی در برخی بیمارستانها به ماموران ایرانی دسترسی داده شده است، بیش از۳۰ نفر از مفقودان پیدا شده اند؛ لذا انتظار داریم دسترسی بیشتری برای تعیین وضعیت سایر مفقودان حادثه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: ما هم اکنون بیش از ۳۰۰ پزشک در کاروان حج جمهوری اسلامی داریم که توانمند هستند و توانایی رسیدگی به وضعیت مصدومان را دارند.

وزیرامورخارجه اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت کسانی که در این مسیر هجرت به سوی خداوند جان خود را از دست داده اند بسیار برای ما مهم است؛ توجه جدی به وضعیت هموطنان مستقر در مکه مهمترین اولویت جمهوری اسلامی ایران است.

ظریف در پاسخ به سوالی درباره عدم ارائه روادید به هیئت ویژه جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به عربستان اظهار داشت: ما از ابتدا این قضیه را با مسئولان سعودی مطرح کرده ایم؛ دیروز هم ۴ بار با سفارت سعودی تماس گرفته شد و این مسئله را پیگیری کردیم؛ هم اکنون نیز آقای امیرعبداللهیان (معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه) کاردار سفارت سعودی در تهران را احضار کرده و در حال صحب با وی است. در مجموع از ریاض و مکه و جده تا تهران و نیویورک در حال پیگیری موضوع هستیم.

همه ایده‌ها را درباره رسیدگی به حادثه منا بررسی خواهیم کرد

وی درباره تشکیل کمیته حقیقت یاب اسلامی و رایزنی های صورت گرفته برای تشکیل این کمیته نیز گفت: در حال حاضر اولویت ما وضعیت زائران کنونی است تا با حفظ حرمت و سلامت به کشور برگردند اما در کنار آن همه ایده ها را درباره نحوه مدیریت بهتر و رسیدگی به ابعاد خطرناکی که در حج امسال با سقوط جرثقیل و حادثه منا روی داد، در ابعاد مختلف بررسی خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اجلاس ویژه وزرای خارجه عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد که در این اجلاس شرکت خواهیم کرد؛ امروز نیز من پیامی را برای وزرای خارجه کشورهایی که اتباع آنها آسیب دیده اند صادر کردم و ضمن عرض تسلیت، تاکید کردم که ضرورت دارد همکاری جمعی مناسبی در این رابطه انجام شود.

رئیس جمهور پس فردا بعدازظهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند

ظریف درباره زمان سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و اینکه آیا به موضوع حادثه منا خواهد پرداخت یا خیر، اظهار داشت: آقای دکتر روحانی امروز ساعت ۹ صبح به وقت نیویورک و ۱۶ و ۴۵ دقیقه به وقت تهران، در اجلاس توسعه پایدار ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ سخنرانی خواهد کرد؛ پس فردا نیز قبل از ظهر به وقت نیویورک و حدود ساعت ۶:۳۰ تا ۷ بعدازظهر به وقت تهران سخنرانی خود را در اجلاس عادی مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد داد.

وی داد: آقای رئیس جمهور از لحظه ورود به نیویورک و پس از اطلاع از این حادثه تلخ با معاون اول تماس گرفت و پیگیری اقدامات لازم آغاز شد و حتما در یکی از سخنرانی های خود به این حادثه خواهد پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: آقای روحانی در ملاقات هایشان نیز این مسئله را مورد توجه دارند و البته این موضوع مورد توجه همه هیئت های سیاسی جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواهد بود.