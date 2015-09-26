امام جمعه و استاندار قزوین به مناسبت حادثه منا بیانیه صادر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین به همراه مرتضی روزبه استاندار به مناسبت حادثه تاسف بار و ناگوار منا بیانیه مشرکی صادر کردند که متن کامل بیانیه به این شرح است.

انا لله و انا الیه راجعون، درگذشت جانگداز و مصدومیت جمعی از حجاج بیت‌الله الحرام در حادثه دلخراش منا که به علت ناتوانی و بی تدبیری مقامات عربستان سعودی در تأمین امنیت حجاج است موجب تأسف عمیق و تأثر شدید شد و این واقعه تکان دهنده که موجب تالم و تاثر هر مسلمانی است در شرایطی رخ داد که حجاج خود را برای پایان مناسک پر فیض حج و خانواده هایشان برای استقبال از حاجیان خود را آماده می کردند.

بدون تردید رژیم منفور و بی کفایت آل سعود با حمایت همه جانبه از جنگ افروزی تکفیری ها و تروریست های وهابی و تحمیل جنگ خانمانسوز بر مردم مظلوم و انقلابی یمن، امنیت کشورهای منطقه را به خطر انداخته است، رژیمی که حتی در ماه های حرام نیز به زنان و مردان بی گناه یمن ترحم نکرده و با حمله به منازل، بیمارستان ها و مدارس، جان ده ها کودک و پیر و جوان را می گیرد.

اینجانبان نیز به تاسی از ولی امر مسلمانان جهان، دولت عربستان سعودی را مسئول امنیت و حفاظت از جان حجاج بیت الله الحرام دانسته و عواقب هرگونه اهمال و بی توجهی در این امر را متوجه دولت عربستان می دانیم.

ضمن تسلیت وتعزیت ازدست رفتن جمع کثیری از حجاج مسلمان جهان و بویژه حجاج ایران اسلامی درفاجعه منا، این مصیبت جانکاه را به درگاه امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری و عموم هموطنان و بازماندگان این حادثه تلخ و جگرخراش تسلیت عرض کرده، علو درجات برای جان باختگان و سلامتی و شفای عاجل برای مجروحان از خداوند منان مسئلت می کنیم.