به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن نجفی، مترجم و مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که چندی پیش به علت کسالت در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، مرخص شد. حال عمومی این مترجم پیشکسوت خوب است.

یکی از معروف‌ترین کارهای ابوالحسن نجفی، «غلط ننویسیم» است از دیگر آثار تالیفی او می‌توان به «مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، وظیفه ادبیات، غلط ننویسیم (فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی) و فرهنگ فارسی عامیانه» اشاره کرد.

استاد ابوالحسن نجفی از بزرگان عرصه‌ ترجمه، زبان‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، وزن شعر فارسی، ادبیات تطبیقی و زبان و ادبیات فارسی در روزگار ما و یکی از تأثیرگذارترین افراد نسل خود در شناسایی و تربیت نویسندگان و پژوهشگران است که کارنامه‌ پربرگ و باری دارد. او همچنین در کنار محمد قاضی و احمد شاملو، یکی از مترجمان کتاب مطرح «شازده کوچولو» اثر آنتوان دو سنت اگزوپری است.

نجفی همچنین آثار متعددی را ترجمه کرده که از این میان می‌توان بهشازده کوچولو (آنتوان دو سنت اگزوپری)، «شیطان و خدا» (ژان پل سارتر)، گوشه‌نشینان آلتونا (ژان پل سارتر)، ضدخاطرات (آندره مالرو)، خانواده تیبو (روژه مارتن دوگار)، بیست و یک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه، بچه‌های کوچک قرن (کریستیان روشفور)، شنبه و یکشنبه در کنار دریا (روبر مرل)، کالیگولا (آلبر کامو)، ادبیات چیست؟ (ژان پل سارتر)، استادکاران (آرتور آدامُف)، همان طور که بوده‌ایم (آرتور آدامُف)، پرندگان می‌روند در پرو می‌میرند (رومن گاری)، ژان پل سارتر (هِنری پیر)، درباره نمایش (ژان پل سارتر)، نژاد و تاریخ (کلود لوی استروس)، نویسندگان معاصر فرانسه (برگزیده داستان‌های کوتاه) و... اشاره کرد.