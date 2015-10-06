علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت انتشار بیانیه‌ای از سوی وی و چهار نماینده دیگر عضو کمیسیون برجام علیه گزارش تهیه شده در این کمیسیون، گفت: ما اشکالات گزارش را در کمیسیون مطرح کردیم، اما مقبول واقع نشد.

وی افزود: مثلاً ما گفتیم که تدوین گزارش طبق شئونات مجلس باید توسط نمایندگان صورت بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد و تیمی خارج از نمایندگان گزارش را تدوین کردند؛ البته گفتند که گروهی از متخصصان و اساتید محترم دانشگاه این کار را کرده‌اند که برای ما محترم هستند، اما شان مجلس حکم می‌کرد که ما این کار را می‌کردیم.

عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس ادامه داد: ما با این موضوع مخالفت کردیم اما مسموع واقع نشد و گفتند که موضوع تدوین شده و وقتش گذشته است.

بروجردی با بیان اینکه افرادی که گزارش را تدوین کرده‌اند، دعوت شده بودند و احتمالاً در دبیرخانه مجلس حضور داشتند، تصریح کرد: ما معتقد بودیم و هستیم که تدوین و نگارش را خود نمایندگان باید انجام دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این مسائل را به آقای لاریجانی گفته‌اید و چرا با وجود این اشکالات، ایشان از گزارش کمیسیون برجام تشکر کرد؟ اظهار داشت: تشکر ایشان برای زحمتی بود که در طی ۴۰ روز کشیده بودند که ما هم بودیم و سه هفته تعطیلی را رها کردیم و ماندیم و تشکر نیز به خاطر این بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اشکال دیگر مد نظر وی و چهار عضو کمیسیون ویژه برجام، عنوان کرد: ما معتقد بوده‌ایم که باید برداشت خودمان را مبتنی بر منافع ملی در گزارش پایانی بیاوریم و چیزی ننویسیم که مثلاً فردا آمریکایی‌ها یا آژانس اگر خواستند برای بازرسی از مراکز نظامی ما بیایند و ما مخالفت کردیم، بگویند این گزارش رسمی مجلس شماست که گفته جمع‌بندی ما این است که آژانس می‌تواند از مراکز نظامی بازدید کند.

بروجردی اضافه کرد: ما تاکید داشتیم که نکات مثبت را هم باید در کنار نکات منفی بیاوریم که مردم فکر نکنند که برجام فقط یک تابلوی سیاه است و سفیدی ندارد؛ بنابراین نکات مثبت را در ۱۶۵ عنوان آوردیم.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه برای تهیه گزارش یک فرآیند رسمی با رای‌گیری طی شده، بنابراین آیا بهتر نبود اعتراض نیز در همان فرآیند انجام می‌شد، تصریح کرد: ما اعتراض کردیم اما نتیجه نداد.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که آیا این حق را برای بقیه هم قائل هستید که اگر اعتراضشان در کمیسیون نتیجه نداد، بیانیه صادر کنند؟ اظهار داشت: بله، دموکراسی یعنی همین!