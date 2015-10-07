رتبه اول خاورمیانه برای دانشگاه های ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نتایج رتبه بندی دانشگاه های دنیا از سوی پایگاه خبری یو.اس.­نیوز را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ، ۸ دانشگاه از کشورمان توانستند خود را در جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی یو.اس.نیوز قرار دهند. دانشگاه ­های تهران، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران و آزاد اسلامی واحد کرج به عنوان برترین دانشگاه­ های کشور در سطح جهان معرفی شدند.

در سال گذشته تنها دانشگاه­ های تهران، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در جمع دانشگاه­ های برتر جهان قرار گرفتند.

در فهرست منتشر شده، دانشگاه تهران برترین دانشگاه کشور شناخته شد. این دانشگاه توانسته رتبه ۳۷۹ جهان و ۵۷ آسیا را به خود اختصاص دهد. دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۴۳۵، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۵۴۷ و دانشگاه صنعتی امیر کبیر نیز رتبه ۵۹۹ را در جهان به خود اختصاص دادند.

در جدول زیر وضعیت دانشگاه­ های کشور در رتبه بندی یو.اس. نیوز در رتبه بندی سال­۲۰۱۶ میلادی نشان داده شده است.

وضعیت دانشگاه­های کشور در رتبه بندی یو.اس. نیوز سال ۲۰۱۶ میلادی رتبه در جهان رتبه در آسیا دانشگاه ۳۷۹ ۵۷ دانشگاه تهران ۴۳۵ ۷۰ دانشگاه صنعتی شریف ۵۴۷ ۹۹ دانشگاه صنعتی اصفهان ۵۹۹ ۱۱۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۲ ۱۲۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۹۹ ۱۴۵ دانشگاه تربیت مدرس ۷۱۷ ۱۵۳ دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۳۶ ۱۶۲ دانشگاه آزاد واحد کرج

گروه رتبه بندی ISC در این گزارش یادآور شده است: در حوزه خاورمیانه ایران بعد از ترکیه بیشترین دانشگاه برتر در جهان را به خود اختصاص داده است. از این کشور ۱۰ دانشگاه در جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر دنیا وجود دارد که دانشگاه صنعتی خاورمیانه با رتبه ۲۱۷ جهانی، دانشگاه بغازیچی با رتبه ۲۲۰، دانشگاه صنعتی استانبول با رتبه جهانی ۲۸۰ و دانشگاه بیلکنت با رتبه ۳۸۹ جهانی، ۴ دانشگاه برتر ترکیه هستند.

عربستان سعودی تنها دارای ۳ دانشگاه برتر در فهرست یو.اس.­نیوز است. دانشگاه علوم و تکنولوژی ملک عبدالله با رتبه ۲۹۴، دانشگاه ملک عبدالعزیز با رتبه ۳۷۸ و دانشگاه ملک سعود با رتبه ۴۸۹ در جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته­ اند.

علاوه بر رتبه بندی کلی، پایگاه یو.اس. نیوز دانشگاه­ های جهان را در ۲۲ حیطه موضوعی رتبه ­بندی و ۲۵۰ دانشگاه برتر را در هر شاخه معرفی می­ کند. ایران در ۸ حیطه موضوعی مهندسی، علم مواد، شیمی، فیزیک، ریاضیات، علوم کشاورزی، علوم کامپیوتر و علوم گیاهی- حیوانی در جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر دنیا حضور دارد که رتبه آن­ ها در جدول زیر نمایش داده شده است.

رتبه دانشگاه های ایران در ۸ حیطه موضوعی در جهان ریاضیات علوم کامپیوتر فیزیک علوم گیاهی و حیوانی علوم کشاورزی شیمی علم مواد مهندسی دانشگاه - - - ۲۳۸ ۶۹ ۲۴۳ ۱۱۸ ۵۰ دانشگاه تهران - - ۲۰۵ - - ۲۲۳ ۱۵۲ ۶۰ دانشگاه صنعتی شریف - - - - - ۲۴۹ ۱۵۳ ۱۶۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۷۱ ۹۰ - - - - - ۸۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر - - - - - ۱۸۱ ۱۶۰ ۵۰ دانشگاه تربیت مدرس - - - - - - ۱۹۰ ۱۱۹ دانشگاه علم و صنعت ایران - - - - - - ۲۲۶ دانشگاه آزاد واحد کرج

بر اساس این رتبه بندی در حیطه مهندسی وضعیت کشورمان بسیار مطلوب است به نحوی که دانشگاه تهران و تربیت مدرس با کسب رتبه ۵۰ در جهان و رتبه ۲۳ در آسیا با فاصله بسیار زیاد، مقام اول خاورمیانه را کسب کرد. دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر و علم وصنعت نیز رتبه ۳ تا ۵ خاورمیانه را به خود اختصاص داده و بدین ترتیب ایران مقام اول خاورمیانه را در این حیطه کسب کرده است.

در حیطه علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کسب رتبه ۳ خاورمیانه، ایران را در مقام دوم خاورمیانه قرار داد.

در حیطه کشاورزی تنها دانشگاه حاضر از خاورمیانه در جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر کشاورزی دنیا، دانشگاه تهران است که این دانشگاه با کسب رتبه ۶۹ جهانی در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت. همچنین دانشگاه تهران رتبه ۱۰ آسیا را در این حیطه کسب کرده است.

در حوزه موضوعی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس رتبه سوم منطقه را کسب کرده است. در حیطه علم مواد دانشگاه تهران با کسب جایگاه ۱۱۸ دنیا، رتبه اول منطقه را از آن خود کرده است. همچنین در حیطه علم فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۲۰۵ در جایگاه ۷ منطقه قرار دارد.

در حوزه علوم گیاهی و حیوانی دانشگاه تهران در جایگاه ۲۳۸ دنیا و چهارم منطقه قرار گرفته است و نهایتا در حوزه ریاضی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جایگاه سوم خاورمیانه را کسب کرد.

پایگاه یو.اس.نیوز جزو اولین موسساتی است که در امر رتبه بندی پیشرو بوده است. این پایگاه از سال ۱۹۸۳ دانشکده­ های آمریکا را مورد رتبه بندی قرار داده و تنها به ارزیابی و رتبه بندی در سطح ملی می­ پرداخته است. این پایگاه در سال گذشته برای اولین بار اقدام به رتبه بندی در سطح جهانی کرد.

اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی و نتایج نظرسنجی­ ها همگی توسط پایگاه اطلاعاتی تامسون رویترز (آی اس آی) تهیه می شود. این پایگاه با افزایش پوشش دانشگاهی خود از ۵۰۰ دانشگاه در سال گذشته به ۷۵۰ دانشگاه در سال جاری، دانشگاه­ های برتر از ۵۷ کشور را شناسایی کرد.

این رتبه بندی همچنین در ۲۲ حیطه موضوعی نیز دانشگاه­ های برتر را معرفی کرده است. همچنین نسبت به سال گذشته دو شاخص کتاب و تعداد کنفرانس­ها نیز به جمع شاخص­ها ارزیابی این نظام رتبه بندی اضافه شده است.

بدین ترتیب، با تغییرات اعمال شده در سال جاری امکانات جامع تری توسط این پایگاه به کاربران نظام های رتبه بندی از جمله دانشجویان، سیاستمداران و مدیران جهت انجام مقایسه بهتر دانشگاه­ ها و سیاستگذاری و سرمایه گذاری ارائه داده است.

یو.اس.­نیوز در دومین رتبه بندی بین ­المللی خود ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان را توسط ۱۲ شاخص به شرح جدول نشان داده شده زیر رتبه بندی کرده است.

شاخص وزن شاخص وزن اعتبار جهانی پژوهش ۱۲.۵% تعداد مقالات پر استناد ۱۲.۵% اعتبار منطقه ای پژوهش ۱۲.۵% درصد مقالات پر استناد ۱۰% انتشارات ۱۰% همکاری های بین المللی ۱۰% تاثیر استناد نرمال شده ۱۰% تعداد مدرک دکتری اعطا شده ۵% کتاب ۲.۵% کنفرانس ۲.۵% مجموع استناد ۷.۵% تعداد مدرک دکتری اعطا شده به ازای هر عضو هیئت علمی ۵%

به گزارش گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ISC، در فهرست ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان، دانشگاه هاروارد برای دومین بار رتبه نخست جدول را به خود اختصاص داد. موسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه کالیفرنیا - برکلی و دانشگاه استنفورد به ترتیب رتبه ۲، ۳ و ۴ جهان را کسب کرده ­اند.

کشور آمریکا بهترین عملکرد علمی را در بین سایر کشورها داشته است به طوری که ۱۸۱ دانشگاه از ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان در این کشور قرار گرفته است و از این حیث فاصله بسیاری با دیگر کشورها دارد.

دو دانشگاه آکسفورد و کمبریج به ترتیب با رتبه ­های ۵ و ۶ جهان، تنها دانشگاه­ های اروپایی حاضر در جمع ۱۰ دانشگاه برتر جهان بودند. علیرغم اینکه بیشتر نظام­ های رتبه­ بندی بین­ المللی که کشور انگلستان بعد از آمریکا بیشترین دانشگاه­ها برتر را در خود جا داده است، در این نظام رتبه بندی کشور انگلستان با ۵۵ دانشگاه برتر بعد از کشور چین مقام سوم جهان را کسب کرده است.

موسسه فناوری کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا - لس ­آنجلس، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه شیکاگو نیز رتبه­ های ۷ تا ۱۰ جدول را از آن خود کرده اند. در جدول زیر ۱۰ کشور حاضر در فهرست سال ۲۰۱۶ میلادی که بیشترین تعداد دانشگاه را دارا هستند، نمایش داده شده است.

کشور تعداد دانشگاه برتر کشور تعداد دانشگاه برتر ایالات متحده آمریکا ۱۸۱ فرانسه ۳۰ چین ۵۷ کانادا ۲۶ انگلیس ۵۵ استرالیا ۲۶ آلمان ۵۰ اسپانیا ۲۵ ایتالیا ۳۸ ژاپن ۲۴

وضعیت آسیا در یو.اس.نیوز:

گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام کرد: از قاره آسیا ۱۶۸ دانشگاه برتر در این فهرست قرار دارد. همچون سال گذشته، دانشگاه توکیو ژاپن، دانشگاه پکینگ چین، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه تسینگوآ چین و دانشگاه هنگ­کنگ، پنج دانشگاه برتر آسیا هستند که به ترتیب رتبه های ۳۱، ۴۱، ۴۹، ۵۹ و ۶۴ جهانی را کسب کرده­ اند.

کشور چین با داشتن ۵۷ دانشگاه برتر در جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر دنیا رتبه دوم جهان بعد از آمریکا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر به خود اختصاص داده است. دانشگاه ملی سئول کره جنوبی نیز با کسب رتبه ۱۰۵ جهانی مقام ۹ آسیا را کسب کرده است.