به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم کلانتر مدیر این همایش با اعلام این خبر افزود: حضور گروه های معارف اسلامی یکی از وقایع مبارک پس از انقلاب است و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص دغدغه دارند و هر چه این هم اندیشی ها و همایش های بیشتر باشد شاهد نزدیکی و قرابت دانشجویان و پاسخگویی به سوالات و شبهات آنها توسط اساتید گروه معارف هستیم.

کلانتر گفت: در این همایش کارگاه های عملی برای ۲۳۰ نفر از معاونین آموزشی، مدیران گروه و اعضای هیات علمی گروه های معارف اسلامی برگزار خواهد شد تا اساتید با روش های نوین تدریس که یکی از پروفسوران گرانقدر آن را ارائه خواهند داد، آشنا شوند و مباحث تکمیلی روش تدریس نیاز محور و سلامت معنوی نیز ارائه خواهد شد.

وی در خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های جمعیتی و لزوم ازدواج آسان جوانان گفت: یکی از دروسی که در واحد های درسی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی گنجانده شده، آیین زندگی است که یکی از بخش های مهم آن با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، توجه به ازدواج است تا بتوان روند ازدواج دیرهنگام را کاهش داد.