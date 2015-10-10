به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی ظهر شنبه در نخستین همایش دستاوردهای مهاجرت و نقش دانشجویان در پروسه بازسازی افغانستان اظهار داشت: دهه چهارم فعالیت های دانشگاه آزاد، دهه توسعه همکاریهای بین الملل دانشگاه آزاد و جذب دانشجویان غیرایرانی است.

وی با اشاره به فعالیت واحدی از این دانشگاه در کابل، افزود: در صورتی که دولت افغانستان مجوز لازم را بدهد شعبه های دانشگاه آزاد در ولایات دیگر افغانستان راه اندازی می شود و به دستور آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امناء دانشگاه آزاد، شهریه دانشجویان غیر‌ایرانی معادل دانشجویان ایرانی است.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه کلیه دانشجویان افغانستانی در رشته های کاردانی و کارشناسی هزینه های خود را مشابه دانشجویان ایرانی به صورت ریالی پرداخت می کنند، یادآور شد: در دو سال گذشته برای اتباع در دانشگاه آزاد واحد افغانستان بورسیه خاص ۴۰۰ هزار دلار اختصاص داده شد که هزینه ۶۰ نفر در دوره دکترا و ارشد بوده است.

ابراهیمی تصریح کرد: دانشجویان افغانی که داخل ایران تحصیل کردند در دانشگاه آزاد واحد افغانستان به عنوان عضو هیئت علمی و کارمند به کار گرفته می‌شوند.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از راه اندازی صندوق رفاه برای دانشجویان غیرایرانی از بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: ۱۰ نفر از دانشجویان ممتاز غیرایرانی استان کرمان و شهرستان رفسنجان با نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امناء دانشگاه آزاد از تخفیف ویژه ۲۰ درصد در شهریه ها برخوردار خواهند شد.