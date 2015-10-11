رونق معاملات مسکن در ۶ ماهه دوم سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام عقبائی با بیان اینکه طبق روال هر سال به دلیل پایان فصل نقل و انتقالات مسکن در مهر ماه میزان معاملات کاهش می‌یابد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تقاضای مسکن همواره در کشور وجود دارد، پیش بینی می‌شود که در پاییز و زمستان سال جاری میزان معاملات در این بازار افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا این رونق به همراه افزایش قیمت خواهد بود، گفت: براساس بررسی های انجام شده و آمارهای رسمی موجود در کشور، قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت.

عقبائی با تاکید بر اینکه عوامل زیادی در افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است که الان این عوامل وجود ندارد، گفت: سیاست دولت کنترل تورم است، ضمن آنکه اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های خارجی، با ثبات همراه شده است، بنابراین احتمال افزایش جهشی قیمت‌ها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با تاکید بر اینکه پیش بینی افزایش قیمت را تاپایان سال نداریم، اظهار داشت: در نیمه دوم سال به خصوص در زمستان احتمال افزایش تعداد معاملات مسکن را داریم. برای متقاضیان بازار مسکن همواره این سوال مطرح است که چه زمانی برای خرید مسکن مناسب است؛ همانطور که تجربه ثابت کرده است، ۶ ماه دوم سال بهترین زمان برای خرید ملک است، زیرا بازار به ثبات قیمت می‌رسد و خریداران علاوه بر حق انتخاب بیشتر، می توانند با آرامش معامله خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در حال حاضر با رکود همراه است و بهترین زمان برای خرید مسکن است، افزود: متقاضیان واقعی خرید مسکن می‌توانند وارد بازار شده و با قیمت‌های مناسب تری نسبت به سال‌های گذشته، واحد مورد نظر خود را خریداری کنند.