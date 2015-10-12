۱۱۶ نفر در حواث رانندگی خراسان شمالی جان باختند

بابک سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری در مجموع ۱۱۶ نفر در اثر تصادفات رانندگی در خراسان شمالی جان خود را از دست داده اند در حالی که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱۱۸ نفر بود.

وی اضافه کرد: از شمار کل کشته شدگان در حوادث رانندگی در مدت پنج ماهه نخست امسال ۸۳ نفر مرد و ۳۳ نفر زن بودند.

سلحشور ادامه داد: در مدت مزبور ۷۹ نفر از متوفيات حوادث رانندگي خراسان شمالی در محورهاي برون‌شهري، ۲۵ نفر در جاده‌هاي روستايي و ۱۲ نفر نیز در مسيرهاي درون‌شهري جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته وی همچنین در این بازه زمانی ماه‌های خرداد و مرداد هر کدام با ۲۸ نفر بیشترین و اردیبهشت با ۱۴ نفر کمترین آمار تلفات حوادث رانندگي را در خراسان شمالی داشتنه اند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی اظهار داشت: همچنین تا پایان مرداد ماه ۹ نفر جان‌باخته در حوادث غیرترافیکی نیز به مراکز پزشکی قانون استان ارجاع شده اند که این حوادث در خارج از حریم راه و جاده اتفاق افتاده‌ بودند.