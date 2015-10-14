سفر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علاء الدين بروجردي و هيات همراه در فرودگاه دمشق مورد استقبال خانم ديب رئيس کميسيون سياست خارجي مجلس سوريه و محمد رضا شيباني سفير جمهوري اسلامي ايران در دمشق قرار گرفت.

بروجردي در آغاز ورود به فرودگاه دمشق، در جمع خبرنگاران گفت: اينبار به سوريه آمديم تا يکبار ديگر حمايت خود را از دولت بشار اسد به عنوان محور مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي اعلام کنيم.

وي با اشاره به تشکيل ائتلاف جديد براي حل بحران سوريه با مشارکت ايران، روسيه ،عراق ، سوريه و نيروهاي مقاومت لبنان گفت: مبارزه با تروريسم نيازمند همکاري همه جانبه است.

قرار است، بروجردي در جريان اين سفر سه روزه با بشار اسد رئيس جمهور، محمد جهاد لحام رئيس مجلس، وليد معلم وزير امور خارجه سوريه ديدار و سپس به همراه لحام در نشست مطبوعاتي مشترک شرکت کند.

بروجردي و هيات همراه در ديدار با مقامات سوري به بررسي تحولات منطقه و روند تحولات در سوريه خواهد پرداخت.