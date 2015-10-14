به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: تامین نیروی انسانی بومی برای به‌کارگیری در سطوح مختلف آموزش و پرورش مهم ترین دغدغه و خواست در این حوزه است.

وی افزود: با توجه به مشکلات و مسائل پیش رو در این حوزه توجه به بومی‌گزینی رابطه مساوی با کم شدن مشکلات در سایر قسمت‌ها دارد و نیازمند توجه و عزم ملی در کوتاه مدت است و باید به صورت ویژه به آن نگاه کرد.

رئیس شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان به پرداخت قدرالسهم و تعهدات در قبال شهرستان اشاره و تصریح کرد: برای حل مسائل و مشکلات باید نگاها به شهرستان عوض شود و عسلویه را مانند سایر قسمت‌ها به صورت ویژه و ملی دید.

نادری به اهمیت آموزش و پرورش اشاره و ادامه داد: در برخورد با مسائل آموزشی نباید صرفا نگاه سخت افزاری توجه کرد و بعد نرم افزاری موضوع باید در اولویت باشد.

فرماندار عسلویه بیان کرد: تامین نیروی انسانی، آموزش نیروها و همچنین توجه به مسائل انگیزشی راهکارهای منابی برای بهبود فرآیند تعلیم و تربیت است.