همایش شیرخوارگان حسینی در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شیرخوارگان حسینی صبح امروز در مصلی امام خمینی(ره)، آستان مقدس امامزاده سیدعباس ابن موسی بن جعفر(ع) در بجنورد، اماکن و بقاع متبرکه شاخص استان، برخی از هئیات مذهبی و حسینه ها و به همت هیئت رزمندگان اسلام و با آئین های سخنرانی و مداحی مداحان اهل بیت(ع) برگزار شد.

مادران مومنه و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در حالیکه کودکان‌شان ملبس به لباس سبز و پیشانی بندهایی با عناوین یا صاحب‌الزمان(عج)، یا حسین(ع) و یا زهرا(س) بودند در این مراسم معنوی شرکت کردند و یاد و خاطره مظلومیت طفل شش ماهه امام حسین(ع) حضرت علی‌اصغر(ع) را گرامی داشتند.

در این مراسم که با هدف تربیت نسل انقلابی، مکتبی و حسینی، توسل به حضرت علی‌اصغر (ع) و اظهار مظلومیت شیرخواره امام حسین(ع) در فضایی معنوی همراه با مراسم نوحه‌خوانی و عزاداری برگزار شد، صدها مادر و کودک شیرخواره حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش همزمان با سراسر کشور در شهرستانهای هشت گانه خراسان شمالی در اماکن و بقاع متبرکه، حسینیه ها و مساجد استان نیز برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی همه ساله در اولین جمعه ماه محرم که به‌ عنوان روز جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) نام گرفته با شکوه خاصی در سراسر کشور و اکثر نقاط دنیا برگزار می‌شود.