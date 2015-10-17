جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۵۰ هزار تومان، طرح قدیم ۹۴۸ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۴ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۵ تومان، هر یورو را ۳۹۷۰ تومان، هر پوند را ۵۳۶۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۵ تومان و درهم امارات را ۹۵۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)