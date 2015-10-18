مقدمات اکران سه فیلم چیده شد/ یک فانتزی برای نوجوانان

سعید خانی مدیر پخش شرکت صبا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم هایی که در نوبت پخش این شرکت سینمایی قرار دارد، گفت: فیلم سینمایی «بازگشت لوک خوش شانس» به کارگردانی مجید کاشی فروشان با بازی فتحعلی اویسی، سیاوش خیرابی و قدرت الله ایزدی (آقا رشید) از ۱۲ آبان ماه در سینماهای کشور اکران می شود.

به گفته وی، «بازگشت لوک خوش شانس» اولین ساخته سینمایی مجید کاشی فروشان است و یک کمدی فانتزی برای مخاطب نوجوان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: فیلم سینمایی «خنده های آتوسا» به کارگردانی علیرضا فرید و با بازی باران کوثری، بهار نوحيان، امير جديدی، پژمان بازغی، حسام شجاعی، آزاده ميرزايی، فريبا آهنگ، اشکان مهری، نازنين صبری، هومن اطيابی، محمدرضا فروتن و استوارت دنيسون بازيگر و کارگردان انگليسی آذر ماه اکران می شود.

مدیر پخش شرکت صبا بیان کرد: «خنده های آتوسا» دومین فیلم سینمایی علیرضا فرید است که داستان آن در یک قطار رخ می دهد.

خانی در پایان گفت: از دیگر فیلم هایی که توسط این شرکت در آذر ماه اکران می شود می توان به «بوفالو» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی اشاره کرد، در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون پرویز پرستویی، سهیلا گلستانی، هومن سیدی، پانته آ پناهی ها حضور دارند.