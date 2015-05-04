به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «خنده های آتوسا» به کارگردانی علیرضا فرید اواخر تابستان امسال در سینماهای کشور اکران می شود. این فیلم دومین ساخته سینمایی علیرضا فرید بعد از «دو ساعت بعد مهرآباد» است.

«خنده های آتوسا» نیز مانند فیلم قبلی این کارگردان همراه با نمایش راه‌های جاده ای ساخته شد.

باران کوثری، بهار نوحيان، امير جديدی، پژمان بازغی، حسام شجاعی، آزاده ميرزای، فريبا آهنگ، اشکان مهری، نازنين صبری، هومن اطيابی و محمدرضا فروتن همراه با استوارت دنيسون بازيگر و کارگردان انگليسی بازيگران اصلی اين فيلم هستند.

در خلاصه داستان اين فيلم آمده است: مرجان، موسی، آتوسا، استوارت، شيلا، احسان، بهزاد، شيرين و دکتر طاهری همگی مسافران قطار تهران استانبول هستند.

فیلمبرداری «خنده های آتوسا» طی چهار روز در یک قطار انجام شد.

فرید در حال حاضر به دنبال ساخت فیلمی با نام «از زندگی نترس» است.