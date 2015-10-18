پشتیبانی نسل جدید آدرسهای اینترنت برای تجهیزات ارتباطی الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری در این باره اعلام کرد: تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه ارتباطی، فناوری اطلاعات و رادیوئی موظف هستند تمامی تجهیزات تولیدی یا وارداتی خود را با قابلیت پشتیبانی همزمان از پروتکل اینترنت نسخه ۴ (IPV۴) و پروتکل اینترنت نسخه ۶ (IPV۶) ارائه کنند.

وی با بیان اینکه منابع عددی اینترنتی نسخه ۴ در حال اتمام است و فقط با استفاده از این نسخه، توسعه فناوری اطلاعات در کشور مقدور نخواهد بود، گفت: در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان با شتاب به سمت استفاده از پروتکل اینترنت نسخه ۶ که دارای مجموعه آدرسهای بیشتر، امنیت بیشتر، کیفیت بالاتر، تحرک‌پذیری بیشتر، پیکربندی خودکار و آسان‌تر است، حرکت می‌کنند.

معاون رگولاتوری افزود: با توجه به این موضوع و همچنین مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی صرفا به تجهیزاتی گواهی تائید نمونه اعطا می‌کند که قابلیت پشتیبانی همزمان از IPV۴ و IPV۶ را داشته باشند.

عباسی تصریح کرد: گمرک جمهوری اسلامی نیز صرفا آن دسته از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را ترخیص می‌کند که در زمینه قابلیت پشتیبانی همزمان از IPV۴ و IPV۶ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تائیدیه دریافت کرده باشند.