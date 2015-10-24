محسن پاکآیین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشترکات فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان اظهار کرد: توسعه روابط دانشگاهی، فرهنگی و گردشگری ایران و آذربایجان یکی از اهداف مهم این دو کشور بوده که بر پایه منافع و احترام متقابل بنا شده است.
وی به پویایی روابط ایران و آذربایجان اشاره کرد و گفت: با توجه به استراتژی جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش مناسبات در تمامی زمینهها با کشورهای همسایه، خوشبختانه روابط اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی و گردشگری ایران و آذربایجان رو به توسعه بوده و تمام زمینهها را شامل میشود.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از جمله اولین کشورهایی بود که در سال ۱۹۹۱ میلادی استقلال آذربایجان را به رسمیت شناخت و سومین سفارت تأسیسشده در این کشور توسط ایران بوده است، اعلام کرد: در حال حاضر هزار نفر از اتباع ایرانی در جمهوری آذربایجان زندگی می کنند که از این تعداد ۵۰۰ نفر دانشجو هستند.
پاکآیین ظرفیتهای گردشگری دو کشور را یادآور شد و افزود: ایران و آذربایجان جاذبههای گردشگری بسیاری دارند که باید برای مسافران و گردشگران دو کشور معرفی شوند.
وی ادامه داد: اتباع جمهوری آذربایجان علاوه بر اهداف گردشگری با انگیزههای زیارت اماکن مقدسه و مخصوصاً زیارت بارگاه امام هشتم(ع) در مشهد مقدس و نیز انجام معاینات و معالجات پزشکی به ایران مسافرت میکنند.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان تصریح کرد: در زمان حاضر علاوه بر تردد جادهای از طریق مرزهای زمینی آستارا و بیلهسوار، پرواز منظم نیز بین تهران و باکو برقرار است
نظر شما