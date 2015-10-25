به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کارگر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، با اشاره به کارکردهای فرش دستباف در حوزه دیپلماسی عمومی کشور، به نقش این هنر ملی در روابط دیپلماتیک اشاره کرد و گفت: آلمان به عنوان بازار سنتی و مطرح فرش ایران در اروپا، پایگاه ویژه‌ای برای فروش و صدور فرش است؛ بر این اساس به نظر می‌رسد با بهبود مناسبات سیاسی کشور با اروپا و افزایش آمد و شدهای سیاسی و اقتصادی، مناسب است تا از هر بهانه ای برای تاکید بر هنر ایرانی بهره گرفته شود. در این راستا فرش ایران می‌تواند سخنگوی شایسته‌ای برای هنر و فرهنگ کشورمان باشد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به برنامه‌ها و مذاکرات خود با آژانس‌های تبلیغاتی کشور آلمان برای دستیابی به برنامه تبلیغاتی مناسب برای رونق دادن به تجارت فرش ایران، بر همراهی کامل اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپا با سفارت کشورمان در برنامه‌ها و محورهای پیشنهادی تاکید کرد.

وی، اهدای فرش به دولتمردان و شخصیت‌های آلمانی، حضور فرش در مراسم و برنامه های فرهنگی و اقتصادی سفارت، سفارش بافت فرش برای نهادهای خاص، تسهیل در فرایند اجرای طرح تبلیغاتی در اروپا با همراهی سفارت و مواردی از این دست را از جمله مصادیق همکاری سیاست، اقتصاد و هنر دانست.

کارگر با اشاره به مصادیقی همچون ساخت تیزرها و فیلم های کوتاه برای تبلیغ و معرفی فرش ایرانی بر بستر شبکه های مجازی و موبایلی، از توان فرشایرانی برای ایفای نقش در حوزه دیپلماسی هنری کشور سخن گفت.

همچنین علی ماجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان برای حمایت از رونق بخشیدن به تجارت فرش ایران در اروپا اعلام آمادگی کرد و با اشاره به بهبود شرایط و مراودات سیاسی کشور و برنامه های پیش رو در گستره سیاست و اقتصاد، گفت: آماده ایم تا از این بسترهای فراهم شده برای معرفی، تبلیغ و فروش فرش دستباف ایران بهره بگیریم.